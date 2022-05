Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag.

ET LEKKET NOTAT FRA Høyesterett i USA til avisa Politico viser at et flertall i domstolen planlegger å gjøre om på avgjørelsen Roe vs Wade, som siden 1973 har gitt landets kvinner rett til selvbestemt abort. Med utgangspunkt i en rettstvist mellom delstaten Mississippi og abortklinikken Jackson Women's Health Organization om abort etter 15. svangerskapsuke […]