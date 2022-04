Le Pen ikke knekt av tapet – gjorde det sterkt blant unge voksne: «I seg selv et slags håp»

SISTE: Twitter er nært å akseptere Elon Musks tilbud om å kjøpe selskapet, skriver Reuters.

ADVARER MOT Å SENDE MER VÅPEN: Den russiske ambassadøren i Washington DC advarer USAs myndigheter mot å sende flere våpen til Ukraina og mener leveransene er med på å eskalere krigføringen og underminere forhandlinger om en fredsavtale (Russland har selv ikke virket spesielt ivrige etter forhandlinger de siste ukene – Vladimir Putin skal ha mistet interessen etter avsløringene av russiske krigsforbytelser i Bucha og tapet av krysseren Moskva i Svartehavet, ifølge kilder i Kreml Financial Times har kontakt med). «Vi har understreket hvor uakseptabelt det er når USA sender våpen til Ukraina og krever en slutt på det«, sier Anatoly Antonov til russisk statsfjernsyn, ifølge Reuters. Det skjer etter den amerikanske utenriksministeren Anthony Blinkens besøk i Kyiv søndag kveld, der det ble lovet ytterligere militærstøtte til landet som nå forsvarer seg mot brutale angrep langs frontlinja i øst. Norge har i dag kunngjort at landet slutter seg til et britisk-ledet fond som skal koordinere midlene til ukrainsk våpenstøtte.

LOVER FRITT LEIDE: Russerne har åpnet for en våpenhvile i Mariupol i dag, for at sivile som skjuler seg i det store stålverket i byen kan evakuere og reise i «hvilken retning de selv ønsker», annonserer det russiske forsvarsdepartementet.

TROR PÅ UKRAINSK SEIER: Også forsvarsminister Lloyd Austin var med til Kyiv søndag, og møtte i dag reportere i Polen der han ble spurt om hva USA nå anser for å være et ønskelig utfall av krigen. Svar: «Ukraina som suverent land, demokratisk og i stand til å beskytte sitt territorium. Russland svekket i en slik grad at det ikke kan fortsette å gjøre det de har gjort i invasjonen av Ukraina. De har allerede mistet mye militær kapabilitet. Vi ser gjerne at de ikke er i stand til å erstatte den kapabiliteten med det første». Austin understreker ifølge The Guardian at han mener Ukraina kan vinne krigen «med rett utstyr og rett støtte».

KAN HA BLITT VOLDTATT: Ukrainske rettsmedisinere sier det er tegn til at enkelte av kvinnene som er gravlagt i massegraver i områder Russland har forlatt nord for Kyiv, ble voldtatt før de ble drept, som regel ved å bli skutt. Medisinerne har undersøkt dusinvis av døde kropper i Butsja, Irpin og Borodianka og sier mange er brent, partert og umulige å identifisere.

MYNDIGHETENE I BEIJING har utløst panikk-hamstring og frykt for en ny, hard lockdown ved å sende ut et varsel om massetesting for covid-19 i bydelen Chaoyang. Der er det registrert 26 nye sykdomstilfeller i helga, melder BBC News. Shanghai er inne i sin fjerde uke der store deler av befolkningen er isolert, og med drakoniske tiltak for å hindre folk å bryte karantenen.

YTRE HØYRE-POLITIKER MARINE LE PEN lar seg ikke knekke av å ha tapt sitt tredje presidentvalg og sier hun fortsetter kampen mot Emmanuel Macron, som søndag ble den første franske presidenten på 20 år som sikrer seg gjenvalg. Le Pen sier hennes 41 prosents andel av avlagte stemmer – over 13 millioner stemmer – er en seier i seg selv. «Dette nederlaget er i seg selv et slags håp», sa Le Pen i sin tale til tilhengerne søndag kveld. Blant andre faktorer egnet til å legge en demper på presidentens valgseier: Valgdeltakelsen var den dårligste siden 1969 (sammenliknet med andre presidentvalg-finalerunder), resultatet utløste gateprotester som ble møtt med tåregass i Paris, og i motsetning til hva du vanligvis hører gjorde ytre høyre-kandidaten det sterkt blant unge voksne.



NOK EN SMELL FOR YTRE HØYRE: Også i Slovenia tapte ytre høyre et viktig valg søndag. Der får partiet til den populistiske, sittende statsministen (og Trump-tilhengeren) Janez Jansa bare 24 prosent av mandatene i parlamentet, mot 36 prosent for hovedmotstanderen, sentrist-partiet Frihetsbevegelsen. Trolig går Jansas regjeringstid dermed mot slutten, og ny statsminister blir antakelig den politiske nykommeren Robert Golob.

