VESTLIG MILITÆR STØTTE til Ukraina innebærer at Nato «i sin essens» er i krig mot Russland, sier Sergej Lavrov i et intervju som ble sendt på russisk tv i går. Forsvarsalliansens stedfortrederfunksjon («proxy») gjør at våpenleveranser er legitime mål, sier den russiske utenriksministeren, som også mener det er fare for at det blir brukt atomvåpen i Ukraina-krigen: […]