Hva får du hvis du samler «mRNA-vaksinens oppfinner», en tidligere terrormistenkt ekspert på biologiske våpen, en saksøkt lege fra Texas, en brasiliansk SoMe-kjendis, og senatorer fra det italienske ytre høyre-partiet Lega Nord?

Svar: Et internasjonalt toppmøte om tidlige behandlingsformer mot covid-19. Eller i det minste noe som kan minne om det.

Tredagerskonferansen «International Covid Summit 2021» gikk av stabelen søndag forrige uke i Roma, Italia.

Etter invitasjon fra Lega Nord-senatorene Roberta Ferrero og Alberto Bagnai foregikk den «faglig tunge» delen av konferansen, mandag 13. september, i det italienske senatet.

Arrangøren for konferansen, Ippocrate.org, ville samle «modige, medisinske fagarbeidere i førstelinjen fra hele verden» for å diskutere «deres vitenskapelige funn angående covid-19-forskning.»

Det vitenskapelige ved de «vitenskapelige funnene» er vel og merke omstridt.

Ivermektin, hydroksyklorokin, rødbete, kurkumin, spaserturer i skogen og D-vitamintilskudd var blant preparatene og helserådene som foredragsholderne anbefalte som kur mot covid-19. Gjerne allerede før en infeksjon var påvist.

«Vi underbehandler, underbehandler, underbehandler,» var et av mantraene blant fagpersonene på konferansen.

Dette til tross for at remediene som ble anbefalt ikke er godkjent av instanser som WHO, EMA eller CDC. Vitenskapelige studier som påsto å vise at ivermektin, hydroksyklorokin og D-vitamin er effektive preparater mot covid-19 har blitt trukket tilbake etter kvalitetskontroller og avsløringer av omfattende dataforfalskning.

Lovnadene om vidunderkurer mot covid-19 ble likefullt spredt vidt. Arrangørene hevder at konferansens livestream hadde over 100 millioner visninger per dag.

I etterkant har konferansen skapt overskrifter i flere italienske medier og senatorene som inviterte til ballet har måttet forklare seg overfor sine kollegaer i Senato della Repubblica.

Her er noen av profilene med de faglig tvilsomme helserådene på konferansen:

Robert Malone – «vaksineoppfinneren»

Robert Malone var et av trekkplastrene på konferansen. Det siste året har han blitt en slags superstjerne i alternative miljøer og ytre høyre-kanaler som et vitenskapelig alibi for vaksinemotstand.

Malone har inntatt den spesielle posisjonen der han hevder å være mRNA-vaksinenes rettmessige oppfinner, samtidig som han benytter enhver plattform og anledning til å snakke om hvor farlige mRNA-vaksinene er.

Blant annet har Malone påstått at mRNA-vaksinene frigjør piggproteiner som samler seg opp i eggstokkene til kvinner og gjør dem infertile. For å komme frem til dette, måtte han drastisk feiltolke dataene fra en japansk studie.

I juni fremførte han dette budskapet på Bret Weinsteins podcast Dark Horse og på TV-showet The Highwire. Verten for The Highwire, Del Matthew Bigtree, er direktør i vaksinemotstandsgruppen Informed Consent Action Network.

På Tucker Carlsons show på Fox News samme måned, påsto Malone at de amerikanske myndighetene ikke er åpne om den faktiske risikoen ved å ta mRNA-vaksinene, at vi ikke har nok data til å avgjøre om vaksinene er trygge og at mRNA-vaksinene er «eksperimentelle vaksiner».

I august ble Malone intervjuet av tidligere Trump-rådgiver Steve Bannon på TV-showet War Room: Pandemic. Der hevdet han at vaksinene som det amerikanske legemiddelverket FDA har godkjent: «Comirnaty», ikke er de samme vaksinene som befolkningen nå får: «Pfizer», og at «main stream media» har løyet til befolkningen om dette. Faktum er at «Comirnaty» er det egentlige navnet på vaksinen, mens de aller fleste refererer til den ved navnet på produsenten: «Pfizer/BioNTech».

På Twitter, der Malone har 363 800 følgere, delte han mandag «nyheten» om at Pfizer-vaksinen visstnok skulle ta livet av flere personer enn den redder.

Det britiske nettstedet «The Daily Expose» som sto for «nyheten» er imidlertid en innflytelsesrik plattform for medisinsk desinformasjon og konspirasjonsteorier. I juli avslørte faktasjekker-tjenesten Logically.ai at nettstedet drives av en enkeltperson, Jonathan Allen-Walker.

På konferansen i Roma fremholdt Malone at han generelt var for vaksiner og anså seg selv som en «vaksinespesialist».

Det ville derfor være urettferdig å stemple de som var tilstede på konferansen som «vaksinemotstandere», og konferansen handlet heller ikke om og tok ikke stilling til covid-19-vaksinene, ifølge ham.

Mens Malone var i Roma, møtte han kardinal Peter Turkson i Vatikanet. Malone diskuterte senere dette møtet i et intervju med Church Militant der de snakket om «vaksinetyranniet» og myndighetenes «edle løgn» for å promotere vaksinene.

– Ødelegger eget rykte

Hva som får en tidligere tilsynelatende anerkjent forsker til å gå mot sin egen forskning og eget fagmiljø, er ikke åpenbart.

The Atlantic snakket med Malone selv og tidligere kollegaer av ham. Slik de beskriver det, ligger det personlige grunner bak: Malone er bitter for at han ikke har fått den akademiske anerkjennelsen han synes han fortjener.

På Malones hjemmeside får man servert «The True Story of How mRNA Vaccination was Invented» – angivelig en historie om «akademisk og kommersiell grådighet» og «intellektuell voldtekt».

The Atlantic har vært i kontakt med Salk Institute der Malone jobbet på 1980-tallet og var med å utvikle den teknologiske plattformen som senere skulle benyttes i utviklingen av mRNA-vaksinene mot covid-19. Instituttet mener det ikke er noe hold i Malones påstander om at han ble utsatt for forskningssabotasje.

Uansett er det mange vitenskapelige fremskritt og «hundrevis av forskere» i tiårene etter det, som like mye skal ha æren for at mRNA-vaksinene kunne bli utviklet, ifølge forskere The Atlantic har snakket med. Flere av dem er oppgitte over hvordan Malone nå selger seg til sosiale plattformer med et diskutabelt rykte.

«Han fucker opp sjansene sine for en Nobel-pris», sa én av dem.

Steven Hatfill – frifunnet terrormistenkt

En annen deltaker på konferansen i Roma med en bitter forhistorie var Steven Jay Hatfill.

Hatfill er lege og jobbet på begynnelsen av 2000-tallet som ekspert på biologiske våpen. Han ble mistenkt for å ha stått bak anthrax-angrepene i september 2001, der fem personer ble drept og 17 andre skadet av brev som inneholdt giftige sporer av anthrax-bakterien.

I 2008 ble Hatfill offisielt frifunnet for anklagene, men hadde da blitt overvåket og telefonavlyttet av FBI i flere år og blitt sparket fra sin stilling ved Science Applications International Corporation. Han hadde også vært gjenstand for store medieoppslag som identifiserte ham som mistenkt i terrorangrepet.

Hatfill saksøkte FBI, justisdepartementet og flere store mediehus som New York Times, for å ha ødelagt karrieren og ryktet hans.

I et «60-minutes»-intervju om anthrax-saken i 2007, kunne forøvrig hans advokat Tom Connolly opplyse at Hatfill hadde pyntet på CVen ved å forfalske et vitnemål fra doktorgraden.

Det siste året har Hatfill dukket opp på flere ytre høyre-plattformer under tittelen «virolog», der han har sådd tvil om hvor trygge covid-19-vaksinene er.

Under en opptreden på Steve Bannons show i juni, uttalte han at vi ikke har tilstrekkelig med data til å avgjøre om vaksinene er trygge for 12-åringer. «Det har vært noen negative ting som har skjedd i 12-årsgruppen som er ganske urovekkende», sa han.

Hatfill har også kritisert media for å «spre farlige usannheter» om at hydroksyklorokin er en ineffektiv og skadelig behandlingsform mot covid-19 – noe han selv mener er «nonsense».

Likefullt – da Hatfill gjestet «War Room: Pandemic» helt i starten av pandemien, gikk han i rette med Bannon for å lefle med konspirasjonsteorier fra «eksentriske nettsteder» om at koronaviruset var genetisk konstruert av mennesker.

Peter McCullough – på kant med arbeidsgiver

En tredje amerikaner på konferansen var texaneren Peter A. McCullough. McCullough er kardiolog og skal vi tro ham selv, den mest publiserte fagpersonen på hjerte- og nyresykdommer i historien.

Dessverre for ham er han også part i et pågående rettsoppgjør.

I begynnelsen av august ble han saksøkt av sin tidligere arbeidsgiver, Baylor University Medical Center i Dallas, for å ha fortsatt å bruke sin tidligere stillingstittel i «titalls, kanskje hundrevis» av intervjuer med pressen i et halvt år etter at han ikke lenger jobbet for dem. McCullough hadde inngått en sluttavtale med Baylor Dallas i februar.

Saksøkeren mente at det at McCullough fortsetter å bruke tilknytningen til Baylor Dallas samtidig som han «serverer usannheter» om covid-19-vaksinene, trolig vil forårsake «ugjenopprettelig skade på deres navn og forretninger».

Et av tilfellene der McCullough feilaktig har introdusert seg som ansatt ved «Baylor Dallas Campus», var i mars da han vitnet for helsekomitéen i senatet i Texas. Der hevdet han at det er mulig å redusere antall sykehusinnleggelser og dødsfall for covid-19-syke med hele 85 prosent, dersom de fikk tidlig behandling – helst fra og med påvist infeksjon – og før de eventuelt begynte å vise alvorlige symptomer.

McCullough påsto også at Texas snart hadde 80 prosent flokkimmunitet gjennom naturlig immunitet, og at det ikke var noen vitenskapelig grunn til at personer med god helse under 50 år skulle ta covid-19-vaksinen.

En av senatorene som spurte ham ut, gjorde det klart at hun ikke var så sikker på det med 80 prosent flokkimmunitet.

Under foredraget på konferansen i Roma, argumenterte McCullough for at det tok for lang tid å vente på resultatene av randomiserte, kontrollerte studier (gullstandarden i empirisk forskning, red.anm.) midt i en dødelig pandemi.

Personer med påvist covid-19 burde derfor få legemiddelbehandling hjemme under isolasjon, basert på såkalte patofysiologiske prinsipper og en algoritme som han og hans medforskere hadde utviklet. Blant legemidlene som McCullough anbefalte var hydroksyklorokin og aspirin.

Da McCullough vitnet for senatet i Texas i mars, beklaget han at han og budskapet hans ble sensurert.

Ifølge ham blokkerte YouTube en video han hadde lagt ut med utdrag fra en studie han fikk publisert i American Journal of Medicine fra august i fjor, om tidlig behandling av covid-19.

Roberta Lacerda – «brent på bålet»

Roberta Lacerda, en brasiliansk lege med spesialisering i smittsomme sykdommer, deltok på konferansen i Roma via video. Som en uttalt forsvarer av bruken av ivermektin i covid-19-behandling, har hun blitt en kjendis i Brasil og utover landets grenser.

På Twitter, der hun opprettet en profil i mai 2021, har hun 44 800 følgere.

Lacerda tvitrer hyppig om ivermektins angivelige suksess og mRNA-vaksinenes påståtte farlige bivirkninger. På sin private Instagram-konto skal hun ha gått til harde motangrep mot journalister som har stilt spørsmålstegn ved det vitenskapelige grunnlaget for anbefalingene hennes:

«Hvis du er redd for å ta medisinene som er foreskrevet av legen din fordi journalisten sa at de ikke var bra, kan du kutte ut legen, avslutte helseforsikringen og bestille time hos en journalist eller radio-kringkaster i stedet. Journalister aksepterer ikke helseforsikringer, de studerer mindre, lyver mer og er dyrere enn leger.»

Helsemyndigheter i en rekke land fraråder altså bruken av ivermektin, som kan gi alvorlig helseskade i doseringene som diskuteres i koronasammenheng.

I foredraget Lacerda holdt på konferansen i Roma, hevdet hun at det var behandlingen med en kombinasjon av ulike legemidler som gjorde at overlevelsesraten blant covid-19-syke i byen Natal nordøst i Brasil var på 84 prosent.

Lacerda avsluttet foredraget med å trekke en «allegori» (sic.) til «sensuren, forfølgelsen og misbruken av vitenskapen som vi ser i dag». For hva hadde vel skjedd dersom ikke alle de store vitenskapsmennene før dem hadde kjempet mot dogmer, snakket imot autoriteter og stilt spørsmålstegn ved vedtatte sannheter?

Kopernikus, Dante Alighieri, Leonardo da Vinci og Giordano Bruno ble alle sett på som kjettere av sin samtid, påpekte Lacerda.

I dette gjeve selskapet plasserte hun konferansedeltakerne i Roma, den 13. september: «På samme måte stiller vi spørsmålstegn ved helsepolitiske tiltak som inneholder dogmer og manipulerer vitenskapelige bevis, for å gagne menneskeheten.»

Og hun stoppet ikke der:

«Alle oss som taler for bruken av effektive medisiner, fra leger til forskere, lider nå samme skjebne som Giordano Bruno: brent på bålet, tatt for å være forsvarere av magi og sjarlatanisme, med tungen lenket fast slik at vi ikke lenger kan snakke.»

(Giordano Bruno ble brent på bålet av inkvisisjonen i Roma i år 1600 e.Kr. Begrunnelsen skal imidlertid ha vært hans teologiske overbevisninger, ikke hans vitenskapssyn.)

Mauro Rango – oppdaget løsningen på Mauritius

Mauro Rango er grunnleggeren av Ippocrate.org – organisasjonen som arrangerte konferansen. Han er tilfeldigvis også forfatter av boken «Healing at Home from Covid 19: Manual for Early Tailored Therapy», som man kan kjøpe på Amazon for 13,19 euro.

Rango har ingen medisinsk bakgrunn.

Ifølge avisen Il fatto quotidiano har italieneren studert statsvitenskap og menneskerettigheter. Han jobbet med tilgang på helsebehandling utenfor Mauritius da Covid-19-pandemien inntraff. Basert på hva han så der, ble han overbevist om at de italienske legene hjemme i Lombardia-regionen behandlet covid-19-pasientene helt feil.

Grunnleggeren forklarte at han kontaktet media for å fortelle om erfaringene fra Mauritius, der de syke ble tilbudt hjemmebehandling, hydroksyklorokin, ivermektin, og hyperimmun plasma på sykehuset, men at han ikke nådde gjennom.

Deretter skal han ha etablert Ippocrate.org for å bevise at covid-19 er en «høyst kurerbar sykdom» som man «ikke trenger å dø av».

Den italienske TV-kanalen 7 inviterte Mauro Rango og tre kritiske gjester til en morgensending 20. september for å snakke om de alternative behandlingene som ble anbefalt på konferansen. Det resulterte i het diskusjon.

En av gjestene, akademiker og journalist Cecchi Paone, ba Rango stoppe å spre desinformasjon som påvirket livet og helsen til folk og ropte etter ham: «Trollmannens lærling!»

Fabio Burigana – for «postnormal vitenskap»

På nettsiden til Ippocrate går det frem at organisasjonen ikke bare er for alternative forslag til tidlig behandling av covid-19, men en helt annen vektlegging av behandlernes egne faglige vurderinger og spillerom – alt til det beste for pasienten:

«Vi kan simpelthen ikke glemme vår ed. Ja, vår ed er den hippokratiske ed, om vi er medisinske fagfolk eller ikke.»

Ifølge organisasjonen gjorde pandemien det tydelig at forskere som ellers motsa hverandre, alltid var enige når det kom til å gå imot «de som forsøkte å finne konkrete løsninger og behandlinger for å redde liv».

Men heldigvis var det ifølge Ippocrate-organisasjonen behandlere som ikke lyttet til disse forskerne:

«Disse legene ville ikke akseptere å måtte forlate pasienter i respirator mens de ventet på beskjeder fra oven. Disse legene tok beslutninger i henhold til deres kliniske kunnskap om sykdommen som ingen i toppsfærene ville vurdere.»

På konferansen gikk legen Fabio Burigana – en av direktørene for Ippocrates «medisinske og vitenskapelige komité» – et par skritt lenger.

Ifølge ham burde vi nå gå bort fra et system som bygger på evidensbasert medisin, til et system der evidensbasert medisin, behandlernes erfaringer og «pasientenes virkelighet» utgjør like store deler av beslutningsgrunnlaget for medisinsk behandling (Burigana viste her en plansje med et tredelt kakediagram).

Videre forklarte han at medisin er et «komplekst fag» der «alt interagerer». Siden vi med covid-19 –visstnok – har beveget oss inn i «postnormal vitenskap», er det riktig å forlate «vitenskapens smale spor» og «datastyrt medisin».

Da Burigana i februar gjestet podcasten Forme d'Onda, snakket han om innovative behandlingsformer mot covid-19 som er «testet men ikke så godt kjent av allmennheten: fra kolkisin til monoklonale antistoffer, fra adenosin til ivermektin».

Roberta Ferrero – kalt inn på teppet

Roberta Ferrero var initiativtakeren som åpnet dørene til senatet i Palazzo Madama for konferansedeltakerne mandag 13. september.

Ferrero har representert Torino for ytre høyre-partiet Lega Nord i senatet siden 2018. Av det som går frem av Twitter-aktiviteten hennes, virker Ferrero først og fremst å være opptatt av migrasjons- og innvandringsspørsmål.

Dagen etter at den famøse konferansen var blitt avholdt i senatet, fikk Ferrero gjennomgå av senator-kollegaer for å ha invitert til den mildt sagt alternative sammenkomsten. Selv hennes egen partileder, Matteo Salvini, tok avstand fra initiativet.

Saken ble også slått opp i flere medier. Italienske Huffpost hadde en artikkel ute samme dag med overskriften «Fantasikurene mot covid med velsignelse fra senatet». Il Fatto Quotidiano , Sky og Il Giornale skrev om konferansen dagen etter. Den italienske wikipedia-siden om Ferrero har allerede blitt oppdatert med omtale av kontroversene.

Men Ferrero mottok også støtteerklæringer for å ha arrangert konferansen.

Partikollega Claudio Borghi som representerer Toscana i deputertkammeret (det andre av det italienske parlamentets to kamre), skrev at deputertmedlemmer og senatorer til alle tider har organisert møter og konferanser i parlamentet om et hvilket som helst tema:

«For eksempel er det utallige konferanser i kammeret til fordel for ukontrollert innvandring. Senator Roberta Ferrero blir korsfestet for å ha gitt legene i Ippocrate.org en stemme.»

Ferrero fikk også støtte fra deputertmedlem Vittorio Sgarbi fra sentrum-høyre-partiet Forza Italia. Ved siden av å være politiker, er Sgarbi en kjent kunstkritiker, journalist og TV-personlighet i Italia. I 2012 ble han avsatt som borgermester i byen Salemi etter anklager om mafia-innblanding.

Sgarbi sammenliknet kritikken av Ferrero med steiningen av en kvinne i en totalitær stat – bare verre. På Twitter skrev han:

«Covid er en sykdom av staten som forutsetter stillhet og lydighet. Covid har drept demokratiet! Solidaritet med Roberta Ferrero.»

Ferrero selv forsto ikke alt oppstusset om kvakksalver-seminaret.

Lega Nord hadde ifølge henne snakket om behovet for hjemmebehandling i senatet ved tidligere anledninger, der partiet også hadde «holdt andre konferanser av denne typen.»

