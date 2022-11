Kurdiske styrker advarer: Kan bli tvunget til å slippe IS fri i Syria

DE SYRISKE DEMOKRATISKE STYRKENE (SDF) sier de står i fare for å måtte forlate fangeleirene fulle av IS-soldater som de bevokter i de kurdisk-styrte områdene øst i Syria. Det skjer dersom Tyrkia følger opp sin luftangrepskampanje i området den siste uka med soldater på bakken, sier lederen for koalisjonen, som har kurdiske styrker i en sentral rolle. En slik utvikling vil føre til full stopp i kampen mot de islamistiske terroristene og lede til en ny borgerkrig i Syria, advarer SDF-general Mazloum Abdi.

Tyrkia anklager kurdiske separatister for å stå bak terrorbomben som drepte seks i Istanbul tidligere denne måneden, og angrepet hundrevis av mål som respons. Angrepene er «bare begynnelsen», sa president Recep Tayyip Erdoğan onsdag. BBC News



FOLK I KYIV MÅ KLARE seg med 2-3 timer med strøm i stikkontaktene hver dag, mens det jobbes på spreng for å reparere strømnettet etter russiske luftangrep. Store deler av landet skal nå være helt uten strøm, i tillegg til mange i nabolandet Moldova.