Krisestab i Danmark og Sverige etter mystiske gasslekkasjer i havet

MYSTISKE GASSLEKKASJER: Danmark hever beredskapen, skjerper overvåkingen av energiinfrastrukturen, sender en fregatt til Bornholm og har satt nasjonal krisestab sammen med svenskene etter at det mandag ble oppdaget tre separate lekkasjer fra gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 i nærheten av øya i Det baltiske hav.

Statsminister Mette Fredriksen sier «det er vanskelig å se for seg at det er tilfeldig» og at «vi kan ikke utelukke sabotasje», ifølge Politiken.

Tyske myndigheter frykter det kan ligge et angrep bak.

På bildet over ser du den ene lekkasjen, fotografert av et dansk jagerfly.

Heller ikke Kreml vil utelukke sabotasje, sier pressetalsmann Dmitriji Peskov ifølge Reuters – men flere spekulerer i om det nettopp er russerne som står bak, for å advare Vesten om hvordan de kan gjøre vinteren enda surere og strømregningene enda høyere ved å ramme gassrørledninger som faktisk er i bruk (Nord Stream 1 er for tida stengt, 2-eren ble aldri åpnet som planlagt i år, på grunn av Ukraina-krigen).

Kanskje er det ikke tilfeldig at det i dag åpnes en ny gassrørledning i Det baltiske hav, som knytter Polen på norsk gass.