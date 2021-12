FALSKE KORONAPASS EN MASSE: Fransk politi har oppdaget 182 000 falske utgaver av koronapass siden passene ble introdusert i landet i juli. Avsløringene er resultatet av 400 pågående etterforskninger av kriminelle nettverk og individer som står bak. I forrige uke ba innenriksminister Gérald Darmanin om at etterforskningen ble intensivert i lys av den nye omikron-situasjonen. Mandag tvitret Darmanin at «å bruke, gå til anskaffelse av eller selge falske helsepass, særlig via sosiale nettverk, er straffbart med inntil fem års fengsel og en bot på 75 000 euro». Innenriksministeren har tidligere omtalt de falske passene som «dødspass». Det franske koronapasset skal bidra til å hindre smittespredning og er nødvendig for å få adgang til steder som barer, restauranter og langdistansetog. Store, ukeslange opptøyer brøt ut da passet ble introdusert i sommer. Leder for ytre-høyre-partiet Nasjonal samling, Marine Le Pen, uttalte over helgen at «franskmenn mister sine individuelle friheter» om passene.

HØYRE-LEDER ERNA SOLBERG mener finansminister Trygve Slagsvold Vedum feilinformerte Stortinget om hvilke begrensninger EØS-avtalen setter for lønnsstøtteordningen til bedrifter som er rammet av smittevernbegrensningene i samfunnet. Frp og SV er blant partiene som tidligere har gått ut og reagert på Vedums påstand, slik de forstår den, om at regjeringen bare kan gi 30 000 kroner per ansatt i godtgjørelse til bedrifter som ikke permitterer. Ordningen ble i går utvidet til 40 000 etter forhandlinger med SV og avklaring med overvåkingsorganet for EØS-avtalen, ESA. Vedum står på at han bare ga «en skildring av prosessen og at vi hadde hatt en avstemming med ESA om at den modellen vi la fram var innenfor regelverket» forklarte han seg på Politisk kvarter i dag.







ETTERRETNINGSTJENESTEN i Danmark skriver i årets trusselvurdering at Russland spionerer målrettet mot landet både gjennom telefonavlyttinger, cyberangrep og mer klassiske metoder. Det skjer i en tid der russerne har høyteknologisk forsvarskraft på linje med eller bedre enn Nato i Østersjø-regionen, skriver etterretningen, ifølge Danmarks Radio. De advarer også mot desinformasjonskampanjer, og minner om episoden i 2019 der en amerikansk senator mottok et forfalsket brev fra utenriksministeren på Grønland, egnet til å så splid mellom København og Washington DC.



REGJERINGEN sender i dag SMS til 9000 helsefagstudenter og ber dem bidra til vaksineringsarbeidet i juleferien. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sa på dagens korona-pressekonferanse at alle over 44 år får tilbud om oppfriskningsdose innen uke 2 neste år. Det gjøres ingen endringer i tiltakene som er innført de siste ukene, skriver Aftenposten.

Kjøp et gaveabonnement på Filter Nyheter i julegave til noen som setter pris på grundig journalistikk! Nå inneholder abonnentet mer journalistikk enn noensinne. Klikk her for å lese mer.

PRESIDENT JOE BIDEN er forventet å annonsere nye krafttak i kampen mot korona i dag – inkludert militære medisinske spesialister som skal inn og avhjelpe ved overfylte sykehus, og innkjøp av 500 millioner hurtigtester som skal distribueres gratis til husstander, skriver New York Times. Presidenten har tidligere fått kritikk for å satse for mye på vaksinering og for lite på testing etter at omikron-varianten har fått pandemien til å blusse opp igjen. Det er særlig statene i nordøst som nå sliter med høye smittetall.





God tirsdag!



Hilsen Filter-redaksjonen



Husk at du kan teste vårt nye digitalprodukt gratis i 30 dager! Få daglige nyhetsoppdateringer og spesialskrevet stoff om blant annet klimakrisa og politisk ekstremisme. Klikk her for å lese mer.

Klikk her for å lese mer. Foto: Marco Verch (CC BY 2.0)