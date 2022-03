Siste om krigen i Ukraina:

En høytstående russisk tjenestemann, Vladimir Putins klimautsending Anatoly Chubais , har forlatt sitt embete og blitt den høyest-stående russiske embetsmannen som slutter i protest mot krigen i Ukraina. Ifølge Reuters har Chubais forlatt landet «uten noen intensjon om å returnere».

Joe Biden er på vei til Brüssel for møter med statsledere i Nato-land samt andre land i G7-landene. Det er ventet at den amerikanske presidenten vil legge press på USAs allierte for å innføre mer aggressive sanksjoner mot Russland, skriver New York Times. Biden vil også besøke Polen i løpet av oppholdet i Europa.

Putin har kunngjort at «uvennlige nasjoner» fra nå av må betale for russisk olje og gass i rubler, melder AFP. Den russiske valutaen, som har falt enormt i verdi siden sanksjonene mot landet ble innført, styrket seg umiddelbart på Moskva-børsen.

Den ukrainske byen Tsjernihiv, med nær 290 000 innbyggere, skal være avskåret fra omverdenen etter at en bro over elva Desna – brukt til å frakte forsyninger inn i byen i løpet av den nå 12 dager lange beleiringen – er bombet. Byen mangler strøm, vann, varme og gass, sier ukrainske myndigheter ifølge The Guardian.

En talsmann for Kreml sier ifølge Reuters at Polens forslag om at Nato skal sende fredsbevarende styrker inn i Ukraina vil være «skjødesløst og farlig» siden det kan føre til direkte kamphandlinger med russiske soldater.

HEMMELIGHOLD AV RUSSISKE FISKEKVOTER: Stortinget ber fiskeriminister Bjørn Skjæran (Ap) om å forklare hvorfor fiskekvotene til den russiske oligarken Vitaly Orlov ikke kan offentliggjøres, skriver NRK. I Norge er det er full åpenhet om hvilke norske aktører som har fiskekvoter, men regjeringen mener at offentliggjøring av russiske kvoter kan skade Norges utenrikspolitiske interesser og Russlands tillit: «vi risikerer å ikke få tilgang på informasjon, som er viktig for å kunne utøve en grundig og god fiskerikontroll. Det andre som henger over alt dette, er at vi ikke vil gjøre noe som setter det norsk-russiske fiskerisamarbeidet i spill» sier Skjæran til kanalen. Søndag skrev NRK at Orlov i det skjulte har vokst seg stadig rikere ved å investere i norske farvann.



STOLTENBERG KAN BLI PRESSET TIL Å FORTSETTE: Selv om Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har vært klar på at han vil fratre jobben som planlagt i år, er han etter Russlands invasjon av Ukraina under et formidabelt press om å fortsette i ytterligere ett år, og er gått i tenkeboksen, skriver Dagens Næringslivs kommentator Sverre Strandhagen. «Hvis forespørselen kommer fra president Joe Biden på vegne av alle allierte, så kan det bli vanskelig å si nei», får DN opplyst av en informert kilde. Avgjørelsen kan komme allerede i morgen, etter Natos toppmøte i Brüssel.





RUS-DOMMER I HØYESTERETT: «Et lite stykke rettshistorie ble skrevet i går» skriver Rett24 på Facebook om Høyesteretts behandling av straffutmåling mot rusbrukere tirsdag. I alt ble tre ulike saker behandlet samlet i Høyesterett. (Filter Nyheter har skrevet om Lennart Akers sak tidligere). Riksadvokaten ba Høyesterett om å gi enda lavere straff enn Aker ble dømt til i Lagmannsretten. Riksadvokaten la nemlig ned påstand om straffutmålingsfrafall (at retten ikke utmåler straff, til tross for at straffskyld er bevist), der lagmannsretten opprinnelig hadde lagt ned en dom på 14 dagers betinget fengsel.



Advokat John Christian Elden, som er forsvarer i en annen av de tre sakene, anførte ifølge Rett24 at også straffutmålingsfrafall i enkelte tilfeller kan være i strid med Grunnloven: «Ved straffutmålingsfrafall er man skyldig, men om du skal si at dette er mennesker du ikke ønsker å straffe, så må du frifinne helt».





VILLE AT STØRE SKULLE KOMME PENDLERBOLIG-POLITIKERE TIL UNNSETNING: VG har gravd fram et notat skrevet av toppjurister og ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor (SMK), til Støres stabssjef, i november i fjor. Der uttrykkes det bekymring for at «unntakene som gjelder for politikere» om beskatning av særgoder er i ferd med å «snevres inn» som følge av pressens avsløringer om pendleboliger; at Støre skulle fronte et syn på at «uklare skatteregler» var årsaken til at politikere kunne «trå feil», og at det kunne opprettes et et regjeringsoppnevnt utvalg hvor initiativet skulle komme fra Stortingets presidentskap og ikke fra SMK selv. «Det virker som de ser på Skatteetaten og Finansdepartementet som en fiende, som vi må sette ut av spill, fordi vår rolle er å sikre at politikere har gunstige ordninger», sier Carl I. Hagen (Frp), som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen. «Noe stinker på Statsministerens kontor. Her ser vi et sterkt ønske fra toppene i embetsverket om å sikre mest mulig særfordeler og fordelaktige skatteordninger for den politiske eliten. Det er pill råttent», sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.



