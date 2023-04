Kreml tar passene fra høytstående tjenestepersoner

KONFISKERER PASS: Kreml strammer inn reiserestriksjonene for høytstående tjenestepersoner og forretningsledere som har eller har hatt tilgang til statshemmeligheter, for å forhindre lekkasjer ved at avhoppere som er kritiske til Ukraina-invasjonen reiser utenlands. Det skriver Financial Times, som har intervjuet personer tett på prosessen. Dette gjøres blant annet ved å konfiskere passene deres. Dmitry Peskov, Putins talsperson, bekrefter at Russland har strammet inn reiserestriksjonene for personer som jobber i «sensitive» felt – og han sier det ble «viet mer oppmerksomhet» til dette problemet siden i fjor.

Ifølge avisa er innstrammingene et tegn på en økt paranoia i Kreml for om folk privat motsetter seg Ukraina-invasjonen. I sovjettiden eksisterte det en tilsvarende ordning der russiske tjenestepersoner på mellomnivå med tilgang til statshemmeligheter måtte legge igjen passene sine på en trygg «spesialavdeling» drevet av det offentlige, men reglene ble sjeldent håndhevet av russiske tjenestepersoner. Først ved invasjonen av Krym-halvøya i 2014 ble det advart om å reise til USA og Storbritannia, før restriksjonene igjen økte etter 24. februar i fjor. Sikkerhetstiltakene varierer i ulike deler av statsapparatet, der noen departementer ber mellomledere om ikke å reise utenlands i det hele tatt, mens andre gir høytstående embetsmenn tillatelse til å reise utenlands innenfor rimelighetens grenser.

HADDE SENSORER OG SENDERE: Den kinesiske ballongen som krysset USA i januar og februar før den ble skutt ned over Atlanterhavet, lyttet til elektroniske signaler fra sensitive militære installasjoner og sendte dem til Beijing