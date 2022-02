SISTE NYTT OM UKRAINA:

Den tyske rikskansleren Olaf Scholz har ankommet Kyiv for samtaler med den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj. Tyske myndigheter vil fortsatt ikke støtte ukrainerne med våpen, men vurderer å sende annet militært materiell og har forsterket sin militære tilstedeværelse i Litauen.

Norwegian melder at de midlertidig vil slutte å fly over ukrainsk luftrom på grunn av sikkerhetssituasjonen. Over helgen innstilte KLM alle flygninger til Ukraina.

Over helgen har USA trukket ut de fleste ambassadeansatte fra Kyiv slik at bare et kjerneteam er igjen i hovedstaden. USA oppfordret fredag amerikanske statsborgere til å forlate Ukraina innen 48 timer.

I en felles uttalelse mandag varsler finansministrene i G7-landene (igjen) at en russisk invasjon av Ukraina vil bli møtt med en rask, koordinert og kraftfull respons.

For å forstå mer av Ukrainas langtrukne løsrivelse fra Russland, en historie som omfatter blant annet landsforræderi og giftmordforsøk, les vår dybdeartikkel her.

AZOV-PROPAGANDA BAK PATRIOTISK BESTEMOR: Forsidene til aviser som The Daily Telegraph og The Times viste mandag bilde av en ukrainsk bestemor, Valentyna Konstantynovska (79), idet hun fikk opplæring i å skyte med en AK-47 i byen Mariupol sørøst i Ukraina søndag. Også andre store mediehus som BBC, Financial Times og The Guardian skal ha dekket saken. Nå viser det seg at det var den såkalte Azov-bataljonen som sto bak opptrinnet. Azov startet som en paramilitær organisasjon med tette bånd til høyreekstremisme og har siden september 2014 vært innlemmet som en del av nasjonalgarden i Ukraina. Azov-bataljonen har vært kjent for å åpenlyst rekruttere nynazistiske fremmedkrigere og for å bruke høyreekstreme symboler, og er den mest kontroversielle av grupperingene som kjemper mot Russland.

KONSPI-KJØRET GÅR: Konspirasjonsteori-miljøer i både Norge og Sverige fortsetter sin aktivisme mot myndighetenes koronatiltak – selv etter at tiltakene er avviklet. For noen av personene innebærer det en forverring av retorikken rettet mot dem bevegelsen har utpekt som forrædere: «Nå begynner det virkelige arbeidet med å sette forbryterne bak lås og slå. (…) Folket reiser seg. De svenske vikingene og krigsherrene våkner. Makten skal tilbake til folket. Revolusjon», skrev den sentrale svenske aktivisten Filip Sjöström som reaksjon på den svenske statsministerens gjenåpning nylig. Til helga er det planlagt demonstrasjon i Oslo etter inspirasjon fra lastebil-aksjonene i Canada, skriver Filter-redaktør Harald S. Klungtveit i ukas Filter X.



DEMONSTRANTER FJERNET MED MAKT: Grensebroen mellom Detroit i USA og Windsor i Canada er gjenåpnet etter at kanadisk politi søndag tok affære og arresterte hvertfall 25 personer som har deltatt i blokaden – en del av de siste ukenes demonstrasjoner mot smitteverntiltak. Ambassador Bridge er en av de mest trafikkerte grensepasseringene mellom de to landene, og lastebilene som har sperret trafikken i nesten en uke har ført til store økonomiske tap for både kanadiske og amerikanske bedrifter. Den kanadiske hovedstaden Ottawa er fortsatt preget av demonstranter som med hundrevis av biler har skapt problemer for fremkommeligheten, særlig rundt parlamentet. Lørdag gikk tusener av motdemonstranter ut i gatene for å hindre nye lastebiler å slutte seg til.

MELDER SEG AV NESTLEDERKAMP: Høyre jakter ny nestleder etter at Jan Tore Sanner trekker seg fra vervet, og arvtakeren kan bli avgjort i slutten av denne uken. Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide i Høyre, som nå leder Utenrikskomiteen på Stortinget, bekrefter overfor Dagens Næringsliv at hun allerede har sagt fra til valgkomiteen at hun ikke ønsker å bli nestleder nå. Henrik Asheim og Nikolai Astrup er blant dem som har meldt interesse for nestledervervet. Samtidig har Erna Solberg varslet at hun tar gjenvalg for å være Høye-leder ett år til, og Tina Bru bekrefter at hun tar gjenvalg som nestleder.



Foto: Ukrainas forsvarsdepartement