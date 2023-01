Kraftige reaksjoner etter «Debatten»: Nå snur Rødt-ledelsen om våpen

RØDT-LEDELSEN HAR SNUDD: De kraftige reaksjonene da Rødts sentralstyremedlem Joakim Møllersen gjestet Debatten hos NRK i går kveld bidro trolig til å presse flere av partiets profiler til å klargjøre at de nå står på motsatt side av ham i våpendebatten om Ukraina. Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson erklærte i morges (med podkast og det hele) at han nå mener at Norge skal sende våpen til Ukraina. Det samme gjorde første nestleder og stortingsrepresentant Marie Sneve Martinussen, andre nestleder Silje Josten Kjosbakken og partisekretær Benedikte Pryneid Hansen via NRK like etter. – Krigens utvikling har vist helt tydelig at ukrainerne er avhengig av støtte til våpen for å kunne forsvare seg, sier Martinussen i dag. Rød Ungdoms leder Alberte Tennøe Bekkhus gikk ut i Klassekampen med samme syn, og dermed er det trolig ikke noen tilhengere av gjeldende Rødt-linje om Ukraina igjen i partiledelsen.

