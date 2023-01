Protester i Russland – sier 63 soldater mistet livet i missilangrep

Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag. Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

FLERE RUSSISKE nasjonalist-profiler og politikere krever høylytt avstraffelse av militære ledere ansvarlige for de 63 soldatlivene som gikk tapt da Ukraina angrep en bygning i Makiivka, nær fronten i russisk-okkupert Donetsk, med amerikansk-produserte missiler lørdag. Antallet omkomne er bekreftet i en sjelden innrømmelse fra offisielt hold i Moskva. Den ukrainske generalstaben sier opp til ti russiske militære kjøretøy ble ødelagt i angrepet. Ukraina sier også at de skjøt ned samtlige 39 droner Russland angrep infrastruktur med mandag og mener det forsterkede luftvernet har god effekt. Reuters/FT/The Guardian IRLANDS STATSMINISTER Leo Varadkar sier Brexit-avtalen med Storbritannia om Nord-Irland har vært for strengt håndhevet, og går inn […]