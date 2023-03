Kraftige protester i Israel – brøt barrikader ved Natanyahus hjem

TITUSENER HAR PROTESTERT i Tel Aviv og 150 andre steder over hele Israel mot at statsminister Benjamin Netanyahu sparker sin forsvarsminister Yoav Gallant. Demonstranter brøt i går kveld barrikader ved Netanyahus hjem og sperret trafikken mange steder i landet.

Avskjedigelsen av Gallant skjedde etter at han tok til orde for å i det minste utsette domstolsreformen som gir regjeringen kontroll over utnevnelsen av dommere. Nå sier opposisjonsleder Yair Lapid at Netanyahu er «en fare for Israel» og tidligere statsminister Naftali Bennett at landet er i sin verste krise siden jom kippur-krigen i 1973. Israels generalkonsul i New York går av i protest. Det hvite hus sier utviklingen i landet gir grunn til dyp bekymring. AP News/Haaretz



NATO REAGERER KRAFTIG og Ukraina har bedt om hastemøte i Sikkerhetsrådet etter Vladimir Putins kunngjøring i helga om at det skal plasseres atomvåpen i Belarus. USA sier det ikke er observert tegn til at slike våpen faktisk er flyttet inn i landet.

Samtidig intensiverer