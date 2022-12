Korrupsjon i EU-parlamentet: Kan ha latt seg kjøpe av Qatar

KORRUPSJONSSKANDALE I EU-PARLAMENTET: Belgisk politi har i helgen beslaglagt 600 000 euro i kontanter og anholdt to medlemmer av EU-parlamentet som del av en internasjonal etterforskning i Qatars forsøk på å kjøpe seg innflytelse. Den greske sosialisten Eva Kaili, en av parlamentets 14 visepresidenter, ble forrige uke pågrepet og suspendert i forbindelse med saken. Fire ikke navngitte personer er siktet for deltakelse i en kriminell organisasjon, hvitvasking og korrupsjon etter at det i helgen ble gjennomført razzia hjemme hos to parlamentsmedlemmers bopel samt et tidligere parlamentsmedlems familiehjem i Italia, sier politiet. Påtalemyndigheten mener «tredjeparter i politiske og/eller strategiske posisjoner i Det europeiske parlamentet» har mottatt store pengesummer eller substansielle gaver for å påvirke beslutningsprosessen, ifølge Financial Times. Saken er «svært bekymringsverdig», sier EUs toppdiplomat Josep Borrell.

