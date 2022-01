GRADVIS NEDTRAPPING: «De fleste tiltakene mot epidemien kan nå trappes gradvis ned over kort tid uten at det i et lengre perspektiv gir betydelig økt sykdomsbyrde», skriver FHI i sin ferske risikoanalyse. Selv om vinterbølgen kan smitte tre–fire millioner nordmenn, ramser FHI opp flere forhold som gjør at de mener det er grunn til å endre håndteringen av pandemien:

Tiltakene vi har nå «koster mye, innskrenker friheten og er på noen måter og for noen grupper sannsynligvis verre enn epidemien ville vært».

Bremsing av epidemien forskyver problemet i tid, men i lengden vil det være vanskelig å unngå å bli smittet.

Risikoen for alvorlig sykdom og død er mindre. Spesielt for vaksinerte, men også fordi omikron gir mindre alvorlig sykdom.

I tillegg er vaksinasjonsprogrammet nesten fullført, og vaksine tilgjengelig for alle voksne.

Mange har fått en fersk oppfriskningsdose som gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom. For dem er det bedre å bli smittet nå enn senere, skriver FHI.

DANMARK ÅPNES OM FEM DAGER: Danmarks helseminister Magnus Heunicke bekreftet i morges at det går mot full gjenåpning for danskene allerede på tirsdag. Regjeringen går også inn for å oppheve kategoriseringen av covid-19 som en «samfunnskritisk sykdom» fra 1. februar, noe som blant annet innebærer at det på kort sikt ikke kan gjeninnføres nye nasjonale regler for koronaepidemien. Statsminister Mette Frederiksen skal ha pressekonferanse om fjerning av alle tiltakene klokka 18.30 i kveld.

Selv om avgjørelsen har stort politisk flertall og er basert på fagetatenes vurdering om at innleggelsesraten i det enorme omikron-utbruddet er håndterlig, er ikke gjenåpeningen ukontroversiell. Socialistisk Folkeparti (støtteparti for Frederiksen) ber om en utsettelse på et par uker for å dempe presset fra sykefraværet i helsesektoren og i skolene.

PS! Lørdag var det demonstrasjon mot koronarestriksjoner i Stockholm. Der dukket det opp rundt 30 mørkkledde DNM-nazister med egne bannere, delte som ut løpesedler og ropte tilpassede slagord. I tillegg deltok flere personer fra det høyreekstreme Nätverket og folk fra Det fria Sverige og Alternativ for Sverige. I et uvanlig utspill valgte den svenske sikkerhetstjenesten Säpo å advare i forkant mot høyreekstreme deltagere i demoen.

FIKK SÅ ØRENE FLAGRET: Det har vært en relativt livlig Prime Minister’s Questions-seanse i det britiske parlamentet i dag, og det var selvsagt partygateskandalen det gikk i da parlamentarikerne fikk hamre løs på Boris Johnson i den ukentlige spørretimen. Labour-leder Keir Starmer mener statsministerens festligheter under nedstengningen i 2020 viser at han har «intet annet enn forakt» for det britiske folk, og flere tok til orde for at de siste avsløringene burde få Johnson til å gå av. Det er nå kjent at Johnson eller hans stab brøt smittevernreglene ved minst tolv hendelser i 2020 og en i fjor. Selv insisterer han på å sitte til regjeringens egen gransking av sakene er ferdig – en rapport ventes hvert øyeblikk.

SANKSJONER MOT PUTIN PERSONLIG: USAs president Joe Biden sa onsdag at det kan bli aktuelt med økonomiske sanksjoner rettet mot president Vladimir Putin personlig, dersom Russland invaderer Ukraina. Storbritannias utenriksminister Liz Truss sa at britene ikke utelukket personlige sanksjoner mot Putin og at de ser på hvordan de ellers kan stramme til eksisterende sanksjoner mot russiske personer, forretningsselskap og banker. Tirsdag tok statsminister Boris Johnson opp et forslag om at Russland kunne kastes ut av det internasjonale betalingssystemet Swift. Putins pressesekretær Dmitrij Peskov reagerte på uttalelsene med at slike sanksjoner ikke ville være «smertefulle» for presidenten, men at de ville være «politisk destruktive». Tidligere denne uken ble USA og europeiske land enige om å innføre sanksjoner mot Russland i en hittil usett størrelsesorden, ved en eventuell invasjon.





Fortsatt god onsdag! Hilsen Filter-redaksjonen

Foto: Harald Groven (CC BY-SA 2.0)



