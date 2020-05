I løpet av de siste to ukene er nær 800 000 000 kroner blitt utbetalt fra fellesskapets lommebok til private selskaper som er rammet av mer enn 20 prosent omsetningsfall i mars som følge av koronaepidemien.

Snart skal Stortinget ta stilling til sentrale endringer i hvordan den såkalte kontantstøtten er utformet.

Regjeringen har selv foreslått å halvere dagens egenandel på 10 000 kroner. Senterpartiet vil skrote egenandelen fullstendig, mens Arbeiderpartiet ønsker en progressiv ordning der bedriftene koster egenandel etter størrelse.

Der NHO har foreslått å fjerne det øvre taket på makismalt 30 millioner kroner utbetalt til private bedrifter fra statskassa i måneden, jobber Sosialistisk Venstreparti for at minimumsgrensen for utbetaling på 5000 kroner blir fjernet.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har tidligere anslått at kompensasjonsordningen vil koste cirka 50 milliarder kroner totalt – med mindre den blir forlenget. Når dagens nivå bare ligger på en snau milliard, betyr dette at store summer skal fordeles de neste månedene.

Tildelingene hittil har imidlertid ikke vært ukontroversielle. Her er noen av de mest omdiskuterte så langt:

1. Restaurant stengte for oppussing – så fikk de over en halv million fordi inntektene falt

Mandag 9. mars skrev Oslo-restauranten Südøst på Facebook at de ville stenge for oppussing til over påske. Torsdag samme uke innførte regjeringen de mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid.

I forrige uke ble det kjent at Südøst har mottatt 547 955 kroner fra staten for å dekke deler av sine faste utgifter som følge av omsetningsfall under koronaepidemien i mars, selv om oppussingen var planlagt lang tid i forveien.

I ettertid har Südøst-eier Yat Yiu Cheng selv tatt kontakt med Skatteetaten for å finne ut om restauranten er berettiget støtte. At det ble søkt om penger gjennom kompensasjonsordningen, blir begrunnet med at restauranten i utgangspunktet hadde planlagt å ha uteserveringen åpen mens oppussingen pågikk.

2. Danmarks rikeste mann og svensk milliardærfamilie på den norske støttetoppen

En norsk avdeling av det danske konsernet bak salg av klesmerkene Vero Moda, Jack & Jones, Selected og Only, har mottatt 5 459 394 kroner fra staten grunnet omsetningsfall i mars.

Støttemottaker Besteller Stores Norway eies 100 prosent av Bestseller, et dansk familieselskap der Anders Holch Povlsen er toppsjef og eneeier. Han blir ofte omtalt som Danmarks rikeste mann, hadde i fjor en beregnet formue på 40 milliarder kroner og er en av de største landeierne i Skottland.

Onsdag denne uka satte kleskjeden KappAhl en foreløpig støtterekord da den fikk innvilget over 7,4 millioner kroner gjennom kompensasjonsordningen. Kjeden er heleid av svenske KappAhl AB, som i fjor ble overtatt av investeringsselskapet Mellby Gård.

Det er den svenske milliardærfamilien Andersson fra Skåne som eier Mellby Gård. Selskapets brede portefølje omfatter en lang rekke virksomheter innen varehandel, landbruk, industri og bygg.

3. Delvis tyskeid taxfree-selskap med utbytte i hundremillionersklassen har fått hjelp fra staten

Selskapet som driver taxfree-handel på flyplassene i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand, har til nå fått 6 876 085 kroner gjennom kompensasjonsordningen for å dekke faste utgifter i forrige måned.

Travel Retail Norway eies 50 prosent av det tyske familieselskapet Gebr. Heinemann, som er store på taxfree-handel i flere europeiske byer. De øvrige eierne er norske.

I 2018 omsatte Travel Retail Norway for 5,5 milliarder kroner på norske flyplasser. Resultatet før skatt var 202 millioner kroner – og eierne bevilget seg 160 millioner kroner i utbytte.

– Vi tapte et titalls millioner kroner i mars. Nå skal vi betale feriepenger. Dette er penger vi må låne. Pengene vi får inn går til å betale husleie og underleverandører, sier selskapets kommunikasjonsdirektør Haakon Dagestad om kontantstøtten til NRK.

4. Spisested på Tjuvholmen fikk over 350 000 kroner –skulle uansett holde stengt

Restauranten Tjuvholmen Sjømagasin i Oslo har allerede innrømmet at det var feil å få utbetalt 355 720 kroner fra staten for å dekke faste utgifter mens omsetningen falt.

Restauranten meldte allerede tidlig i februar at de ville stenge for å pusse opp – og at nyåpning ville bli etter påske. Med den planlagte oppussingen ville omsetningsfallet i mars uansett bli på 100 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Spisestedet eies av Fursetgruppen. Det var først etter at E24 hadde tatt kontakt med eier Bjørn Tore Furset at han bestemte seg for å kontakte Skatteetaten, som administrerer kompensasjonsordningen.

Dagen etter uttalte han at «det viser seg at vi har gjort en feiltolkning av regelverket vedrørende stenging og oppussing. Dette har vi nå ordnet opp i med Skatteetaten».

5. Drivere av store hoteller har fått millionstøtte til å betale husleie til seg selv

Finansminister Jan Tore Sanner har flere ganger påpekt at kompensasjonsordningen kom på plass svært hurtig – og at alt ikke nødvendigvis er «millimeterrettferdig».

Flere samfunnsøkonomer har påpekt at kontantstøtten sammen med mer liberale permitteringsregler har gitt bedrifter insentiv til å holde aktiviteten nede – fordi staten tar regningen for permitteringer og pengestøtten betinges av omsetningsfall.

Enkelte har også kritisert at støtteordningen er sydd over samme lest for både små og store bedrifter, samtidig som eiere av næringseiendom synes å bære en lavere del av byrden for koronakrisen enn andre.

Når pengestøtten fra fellesskapets lomme er ment å dekke deler av «faste uunngåelig kostnader» bedriftene pådrar seg, blir det også et spørsmål om hva «uunngåelige kostnader» faktisk er.

I Ålesund har Brødrene Jangaard-konsernet fått millioner fra staten for å betale husleie i egne hotellselskaper. Pengene går til konsernets egne eiendomsselskaper, som eier de fysiske hotellene. Også driftsselskapet bak Oslo Plaza i hovedstaden har fått over 6 millioner kroner fra staten. Selskapet betaler vanligvis over 120 millioner i husleie i året – til et eiendomsselskap som er del av samme konsern.

