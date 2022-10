Konspi-fabulisten Alex Jones må betale Sandy Hook-pårørende nesten en milliard

ALEX JONES ER DØMT TIL Å betale 965 millioner dollar i oppreisning til pårørende etter skytemassakren i Sandy Hook i Connecticut i 2012. Jones er kjent som ytre høyre-propagandist og rabiat konspirasjonsteori-spreder i det nettbaserte showet Infowars, og hevdet i årevis ideen at hendelsene på barneskolen (der 20 seks og syv år gamle barn og seks voksne ble drept) var iscenesatt av myndighetene for å skape et påskudd for strengere våpenlover. Den største summen – 120 millioner – er Jones dømt til å betale til Robbie Parker, faren til en av de drepte barna, som har måttet tåle store mengder trakassering og drapstrusler fra Infowars-lyttere etter å ha vært fremhevet av Jones som «skuespiller» og «motbydelig».

Det er usikkert i hvilken grad de pårørende faktisk vil se noe til de store summene, da Alex Jones har erklært sitt medieselskap konkurs på tross av å ha tjent opptil 50 millioner dollar i året på å selge kosttilskudd og våpenparafernalia til sitt publikum. Selv livestreamet han juryens kjennelse og sier blant annet «de fordekker hva som egentlig skjedde, og nå er jeg djevelen (...) Jeg er faktisk stolt av å være under et angrep på dette nivået».

Samtidig viser en ny undersøkelse av tre av fire amerikanere, på tvers av det politiske spekteret, mener desinformasjon bidrar til ekstremisme og hatkriminalitet. New York Times/AP News