Konservative samles i Ungarn til motstand mot «woke-revolusjonen»

ANTI-WOKE-BRIGADEN MØTES I UNGARN: Årets utgave av den amerikanske konservative politiske konferansen CPAC har åpnet, og for første gang finner den sted i Europa. Nærmere bestemt i Budapest, der de amerikanske høyrepolitikerne kan gnisse skuldre med Viktor Orbán, oppleve hans autokratiske «illiberale demokrati» på nært hold og hylle motstanden mot «woke-revolusjonen», som det står på konferansens nettsider. Ungarn er «de konservative, kristne verdienes bastion i Europa», skrøt den ungarske presidenten i sin åpningstale, ifølge ABC News. Landet er som kjent i ferd med å straffes av EU for svekkelser av rettsstaten, og menneskerettighetsaktivister har for lengst slått alarm om regimets kampanje mot homofiles rettigheter.

KLART SOM GJØRME: Regningene for russisk gass levert til europeiske energiselskaper i april begynner å forfalle i morgen. Det skjer mens det fortsatt hersker usikkerhet om hvordan det russiske kravet om betaling i rubler kan forenes med EUs sanksjoner mot landet: «Etter blandede signaler fra begge sider den siste uka er situasjonen like klar som gjørme», sier analytiker Wei Xiong i Rystad Energy til Reuters. Halvparten av kundene har gjort som russerne har bedt om, og opprettet kontoer i Gazprombank for konvertering av innbetalingen, ifølge den russiske visestatsminister Alexander Novak. Finlands statseide energiselskap Gasum er blant dem som har nektet.



VIL IKKE REGISTRERE LOBBYISTER: Fem av seks representanter i Stortingets presidentskap avviser et forslag om lobbyregister. Det ble klart i en innstilling torsdag. Representanter fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet stemte imot – bare Ingrid Fiskaa fra SV stemte for. Forslaget fra Venstre var å utrede ulike modeller for en «registreringsordning for dem som oppsøker Stortinget og Stortingets representanter, på vegne av seg selv eller andre, for å påvirke Stortinget i saker som er til behandling». Tilsvarende utredning ble foreslått for lobbyvirksomhet rettet mot politisk ledelse i departementene og på Statsministerens kontor. I flertallets begrunnelse mener de «det samlet sett er betydelig åpenhet omkring det påvirkningsarbeidet som skjer i tilknytning til både regjeringens og Stortingets arbeid» og at et lobbyregister vil være «arbeidskrevende å håndtere». Venstre har fremmet lignende forslag tidligere, senest i 2018.



KOPPERSYKDOM SPRER SEG: Sverige har i dag meldt om det første påviste tilfellet av den vanligvis sjeldne virussykdommen apekopper, som det de siste ukene har dukket opp i blant annet Storbritannia, Spania og Portugal. Sykdommen minner om kopper, som offisielt er utryddet, men er mindre smittsom og gir mildere forløp, ifølge Folkehelseinstituttet. Den overføres ved dråpesmitte og er neppe seksuelt overførbar, men mange av tilfellene som er registrert nå har likevel rammet menn som har sex med menn, slik at denne gruppa bes om å være spesielt oppmerksomme. Norge har et beredskapslager av vaksiner som kan brukes for å beskytte nærkontakter dersom sykdommen kommer hit til lands, skriver NRK.



Korreksjon: I gårsdagens nyhetsbrev kom vi i skade for å oppgi feil tilskuddsbeløp i notisen om Rhipto-skandalen. Det riktige er at Utenriksdepartementet har gitt Rhipto over 30 millioner kroner over en seksårsperiode – ikke 26 millioner kroner.



Foto: European People’s Party (CC BY 2.0)