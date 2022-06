Kongressen: Demokratiet var farlig nær katastrofe

Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag. Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

MOBBEN SOM STORMET Kongressen i USA 6. januar, var på det nærmeste 12 meter unna Mike Pence. Det er dokumentert og presentert av granskingskomiteen, som i gårsdagens høring brukte mye tid på å plukke fra hverandre forestillingen om at visepresidenten har myndighet til å snu om på valgresultatet. President Donald Trump ble gjentatte ganger informert om at det var ulovlig å gi Pence en slik ordre – likevel fortsatte han å kreve dette inntil det punkt at Trump-tilhengerne stormet landets parlamentbygning med slagord som «bring out Pence» og «hang Mike Pence», og det amerikanske demokratiet kom farlig nær en katastrofe. The […]