Kongress-komité anbefaler å frata Trump retten til å stille til valg

6. JANUAR-KOMITEEN I KONGRESSEN i USA har levert sin sluttrapport, der det anbefales at Donald Trump straffeforfølges og fratas retten til å stille som presidentkandidat. Rapporten slår fast at Trump brøt loven ved å delta i en bred sammensvergelse – multi-part conspiracy – for å omgjøre valgresultatet fra 2020, og da han unnlot å gripe inn da tilhengerne stormet Kongressbygningen 6. januar 2021. Den går dessuten inn i hvilke valglover som bør endres for å hindre andre å prøve seg på liknende planer og anbefaler økt straffenivå for å true og trakassere valgmedarbeidere.

Komiteen har gransket hendelsene i 18 måneder og gjorde over 1000 intervjuer der både tidligere Trump-medarbeidere og folk som deltok i stormingen kastet lys over Trumps handlinger i ukene før. Det er opp til Justisdepartementet om anbefalingene følges opp. Washington Post/AP News



VLADIMIR PUTIN SIER LUFTVERN-SYSTEMET Patriot, som Ukraina nå utstyres med for å kunne skyte ned russiske kryssermissiler, er utdatert og at man vil finne en måte å slå det ned på. Nye påstander om at Russland egentlig ønsker fred og diplomati ble raskt motsagt av Det hvite hus, der talsmann John Kirby sier «alt Putin gjør på bakken og i lufta taler om at han bare ønsker å videreføre volden».