Knivstikker i Numedal hadde besøksforbud

HADDE BESØKSFORBUD: Den syriske mannen som i dag tidlig skal ha knivstukket sin egen kone på det lille tettstedet Nore i Numedal, ble i desember i fjor ilagt et besøksforbud mot henne som fortsatt gjelder. Kvinnen er hardt skadet, opplyser politiet. Ifølge Laagendalsposten ble mannen, som er i 40-åra, i fjor etterforsket for vold i nære relasjoner. I dag ble han overmannet av en bussjåfør og andre privatpersoner og anholdt av mannskap fra det lokale brannvesenet før politiet ankom, rundt en time etter at den såkalte PLIVO-alarmen (pågående, livstruende vold) gikk. Ytterligere to personer er skadet i hendelsen.



OFRER NATUREN FOR KLIMAET: EU-kommisjonen øker ambisjonene for utbygging av fornybar energi for å nå målene om utslippskutt selv om sanksjonene mot Russland gjør det nødvendig å bruke noe mer kull. I et forslag lagt frem denne uka er kommisjonen eksplisitt på at det vil kreve at naturvern i noen tilfeller må vike, og at lokal motstand mot vind- og solenergiparker må overkjøres. Flere i miljøbevegelsen avfeier bekymringer for at klimakamp vil gå på bekostning av natur, med at klimaendringene til syvende og sist vil være verre for naturen enn inngrep gjort for å bygge fornybar energi. Men det er uklart hvor reellt et slikt dilemma er. Europeiske sol- og vindkraftanlegg vil ikke være i nærheten av å løse klimakrisen alene, og flere har påpekt hvordan klimaøkonomer har et lite realistisk forhold til arealbehov, skriver vi i ukas utgave av klimaspalten Elendig Fredag.

ÅPNER MILITÆRET FOR SENIORER: I en kunngjøring som neppe øker tiltroen til at krigen i Ukraina går særlig bra, har det russiske parlamentet – statsdumaen – sagt at det vurderer å åpne for russere over 40 år (og utlendinger over 30) til å melde seg til militærtjeneste. Offisielt fordi de disse kan sitte på etterspurt kompetanse på bruken av avanserte våpen. Et tydelig tegn på at russerne er i trøbbel, ifølge den pensjonerte amerikanske generalen Ben Hodges, intervjuet av Reuters: «Dette er det siste forsøket på å gjøre noe med underskuddet av arbeidskraft uten å alarmere befolkningen. Men det er stadig vanskeligere for Kreml å skjule fiaskoen i Ukraina».



REAGERER PÅ NATO–SØKNADER: Russland vil «innføre adekvate mottiltak» og opprette flere nye militære enheter vest i landet som respons på Finland og Sveriges Nato-søknader. Det siteres forsvarsminister Sergei Shoigu på i russiske statsmedier i dag. Fra og med i morgen må Finland også klare seg uten russisk gass; tilførselen stenges fordi landet nekter å gjøre opp regninga i rubler. Den finske statens energiselskap Gasum sier de vil skaffe gass fra andre kilder.



