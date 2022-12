Klimaåret 2022: Det beste, det verste og det som overrasket oss mest

Ekstreme værhendelser over hele kloden preget 2022, men klima havnet allikevel i skyggen av mer umiddelbare kriser. Hva skjedde egentlig mens krigen i Ukraina og en global energikrise stjal overskriftene? I denne spesialutgaven av vårt klimanyhetsbrev ELENDIG FREDAG oppsummerer vi det beste, det verste og det mest overraskende fra klimaåret 2022.

Det beste: Tegn til at utslippene synker

Det er ikke uten videre lett å finne gode nyheter verken om klima eller om klimapolitikk, men kikker man litt etter, finner man noen lyspunkter. På tross av forferdelige klimahendelser, særlig i Pakistan, er det ifølge Centre for Research on the Epidemiology of Disasters ved Université catholique de Louvain i Belgia bare fire andre år det har dødd færre mennesker i vær- og klimarelaterte hendelser globalt enn det gjorde i 2022. Tallene kan tyde på at vi er bedre på klimatilpasning enn mange tror. Og selv om klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh ga begrensende resultater, ble klimarettferdighet satt på agendaen en gang for alle. Dessuten ble det vedtatt en ganske ambisiøs naturavtale på tampen av året.



Den aller beste klimanyheten dreier seg likevel om klimakampens hellige gral: For første gang så vi tegn til at utslippskurven er i ferd med å bøye av.