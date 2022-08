Kinesiske missiler skutt tvers over Taiwan; øya omringet av fly og krigsskip

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

RUSSLAND ÅPNER FOR BYTTEHANDEL: Den amerikanske basketballstjerna Brittney Griner ble i går dømt til ni og et halvt års fengsel i Russland. Dette for å ha tatt med seg en liten mengde cannabisolje inn i landet, noe hun hadde fått på resept fra legen sin i Arizona for å hjelpe mot smerter. Griner tilsto dette i den russiske domstolen, men har forklart at det var en feiltakelse og at hun aldri har hatt noen intensjon om å bryte russisk lov. Forsvarerne hennes påpeker at den lange dommen ikke står i samsvar med mengden cannabisolje som ble funnet og skal anke. […]