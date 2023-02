Kinesisk spionballong over USA provoserer før toppmøte i Beijing

BARE NOEN DAGER FØR utenriksminister Anthony Blinken skal møte president Xi Jinping i Bejing, avslører USAs forsvarsdepartement at de følger nøye med på en kinesisk overvåkingsballong som svever et sted over amerikansk fastland.

Jagerfly skal ha vært på vingene onsdag denne uka, da ballongen var i lufta over delstaten Montana, der siloer med kjernefysiske missiler befinner seg. Den representerer ingen militær eller fysisk trussel, men Joe Biden har inntil videre sagt nei til nedskyting i frykt for at nedfall kan gjøre skade på bakken.

Det skal ikke være første gangen slike ballonger dukker opp i USA, men denne – som skal ha ankommet via Aleutene i Alaska og Canada – har vært i operasjon usedvanlig lenge og oppfattes som en kraftig provokasjon i Washington DC. The New York Times/Financial Times



CIA-SJEF WILLIAM BURNS sier Jinping har bedt Kinas militære styrker om å være rede for en eventuell invasjon av Taiwan innen 2027, men at han er avskrekket