MENER NORGE LEGITIMERER ETNISK RENSNING: Da Nobels fredspris ble utdelt til Liu Xiaobo i 2010, kjølnet forholdet mellom Norge og Kina. I 2017 bedret det seg, blant annet ved at regjeringen skrev under en avtale for å hjelpe kinesiske utøvere frem mot i OL i Beijing. Til NRK angriper regimekritikeren Dhondup Wangchen (47) dette idrettssamarbeidet, fordi han mener norske myndigheter støtter oppunder et kinesisk regime som «ikke bare bryter menneskerettighetene, men de dreper mennesker»: «Samtidig legitimerer de etnisk rensing. Det er å ødelegge en hel etnisk gruppe som har en lang historie. Det er bare for å oppnå sine nasjonale interesser», sier den tibetanske flyktningen til tv-kanalen.

Wangchen reiser for tiden Europa rundt for å fortelle om sine seks år i kinesisk fengsel for å publisere en kritisk dokumentarfilm om hvordan Kina har styrt Tibet med jernhånd, og for å oppfordre det internasjonale samfunnet til boikott av OL i Beijing. Både USA, Canada, Australia og Tyskland har vedtatt en diplomatisk boikott, men Norge planlegger fortsatt å reise med mindre pandemien forhindrer det. Kultur- og idrettsminister Anette Trettebergstuen skal etter planen representere Norge i forbindelse med paralympics.

LANGT FRA IKKE-MILITANT: Pär Öberg, en av nøkkelpersonene i Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM), var i dag innkalt som vitne i rettssaken i Skien fengsel for å overbevise retten om at det er mulig å være nasjonalsosialist uten å være militant. Men Öberg er en av få lederskikkelser i DNM som ikke er dømt for vold eller våpenlovbrudd, og har selv referert direkte til voldelige virkemidler – som da han i 2006 truet den svenske statsministeren med lynsjing og holdt opp en renneløkke fra talerstolen. I Skien gikk DNM-lederen lengre enn bevegelsen tidligere har gjort i å gi Anders Behring Breivik anerkjennelse som del av det «nasjonalsosialistiske» miljøet. «Vi kan absolutt ha kontakt med Breivik» sa Öberg selv om DNM tidligere har avfeid den norske terroristen som «sionist». Les våre saker: Her truer han Sveriges statsminister med lynsjing og Nazistleder i DNM legitimerer Breivik.

«IN THE NAME OF GOD, GO!» Boris Johnsons dag i Underhuset startet med det dramatiske avhoppet til Tory-representant Christian Wakeford, som nå melder seg inn i Labour i protest mot «partygate»-skandalen, før det var duket for en spørretime preget av innstendige oppfordringer om å overlate 10 Downing Street til noen andre. «When the prime minister has to spend his time trying to convince the British public that he is stupid not dishonest isn’t it time for him to go», som en av Labour-representantene sa det. «In the name of God, go!» sa en av Johnsons partifeller. Johnson svarer at han tar ansvar ved å bli sittende, men kan bli felt av et mistillitsvotum hvis mange nok av hans partifeller stiller seg bak det, skriver The Guardian.



ENIGE OM KRISESTØTTE: Regjeringspartiene er enige med SV om å styrke lønnsstøtteordningen for smittetiltak. Samtidig trappes næringslivsstøtten ned. SV er dessuten med på å øke kompensasjonsnivået i strømstøtteordningen, melder NRK.

