Kinesisk millionby delvis stengt ned etter fabrikkopprør

DET TAIWANSKE SELSKAPET Foxconn, som produserer Iphone og andre Apple-produkter, beklager tekniske feil i sin ansettelsesprosess og lover at de 20 000 arbeiderne ved sin fabrikk i Zhengzhou i Kina skal få bonuser som avtalt. I går viste videoer på sosiale medier at arbeidere gjorde et sjeldent synlig opprør, konfronterte politi og knuste overvåkingskameraer i protest mot hvordan de behandles. Ledelsen ved fabrikken meldte tidligere i natt om ro og orden. Deler av millionbyen er stengt ned i kjølvannet av opprøret på fabrikken.

I Guangzhou er hundrevis av migrantarbeidere satt på gata og lever som hjemløse på grunn av nye reiserestriksjoner etter et covid-utbrudd. Kina satte i natt ny verstenotering i antall daglige tilfeller av sykdommen. På sosiale medier raser folk mot bildene av VM-publikum uten ansiktsmasker i Qatar. Reuters/South China Morning Post/BBC News



DEN TYSKE GASSIMPORTØREN Uniper – det største offeret for bortfall av russisk gass i EU – er i enda verre forfatning enn tidligere antatt. Selskapet, som leverer energi direkte til 100 tyske byer og lokalsamfunn og kan utløse en dominoeffekt med store implikasjoner for tysk økonomi hvis det går konkurs, vil utstede nye aksjer og selge dem til staten for 25 milliarder euro for å holde hodet over vannet.