Kaski sier nei til å bli SVs neste leder

SISTE: Kari Elisabeth Kaski sier nei til å bli SV-leder. Hun varsler i dag at hun må prioritere familien. «Jeg har vært åpen om den vanskelige livssituasjonen jeg er i. Jeg er i foreldrepermisjon etter et tøft svangerskap og barsel, og jeg har måttet gitt det rom. Beslutninga har vært veldig vanskelig og tatt tid fordi jeg tar på alvor at så mange i partiet ønsker meg som ny leder», skriver hun på Facebook.

Nestleder Kirsti Bergstø er med det partiets eneste aktuelle lederkandidat når Audun Lysbakken takker for seg på SV-landsmøtet i mars. «Det er et enormt tap for partiet. (Kaski) var ønsket av veldig, veldig mange», sier leder Synnøve Kronen Snyen i ungdomspartiet Sosialistisk Ungdom til NRK.

PRIVAT LØSNING: «Dette er ikke en utvikling vi ønsker», sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) etter at Klepp kommune i Rogaland inngikk avtale med det private selskapet Dr. Dropin for å bøte på fastlegekrisen – begrunnet med at innbyggerne har etterlyst «et forsvarlig helsetilbud». Dr. Dropin har også avtale med Eidskog kommune i Innlandet og skal være i dialog med Bergen kommune.