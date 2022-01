KOMPROMISSLØS: I en tale fredag uttalte Kasakhstans president, Kassym-Jomart Tokayev, at sikkerhetsstyrkene skal fortsette å skyte mot opprørerne – som han omtaler som «terrorister» og «banditter» – uten forvarsel. Presidenten avfeide oppfordringer om å gå i dialog med demonstrantene som «tull».

Ifølge tall fra innenriksdepartementet er minst 3000 demonstranter varetektsfengslet. De offisielle tallene, som ikke kan bekreftes fra annet hold, viser også at 26 personer myndighetene kaller «væpnede kriminelle» har blitt drept i de blodige, voldelige sammenstøtene som har preget Kasakhstan siden søndag. Siden internett i perioder har vært stengt av flere steder, har det vært vanskelig å fastslå omfanget av skadene.

Demonstrasjonene ble utløst i den vestlige oljeregionen som en direkte respons av drivstoffpriser som skjøt til værs, men har gått over til å være en protest mot den autoritære regjeringen og tidligere president Nursultan Nazarbayev (81). I dag morges, etter at presidenten har fått hjelp fra russisk ledede tropper som har flydd inn i landet, var gatene roligere i Kasakhstans største by Almaty, men det ble hørt skudd fra byens sentrale torg.

BLIR ANSETT SOM «IMPACT CASE»: Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg krever svar fra regjeringen om norsk oljeboring, etter at Greenpeace, Natur og Ungdom og seks miljøaktivister klagde den norske staten inn til EMD for å ha åpnet for oljeboring i Barentshavet. I et brev skriver nå EMD at saken anses som en «impact case», noe som innebærer at den kan ha betydning for det europeiske rettssystemet og blir prioritert i domstolen. Du kan lese mer om søksmålet som kan få vidtrekkende konsekvenser for europeisk miljøpolitikk i Filter Elendig Fredag, klimaspalten til våre abonnenter som du nå kan teste gratis i 30 dager ved å melde deg opp her.

«HÅNDGRANAT» I DANSK POLITIKK: Et utspill fra lederen for Radikale Venstre (også kjent som De radikale, søsterparti med Venstre i Norge) skaper politisk rabalder i Danmark. Partiet er i dag støtteparti for Mette Frederiksens regjering, men Sofie Carsten Nielsen avviser nå helt å støtte en ren sosialdemokratisk regjering etter neste valg. – Vi utelukker å peke på en ettpartiregjering, sier Nielsen, og åpner for å utpeke statsministre fra De konservative og Venstre. Samtidig uttaler den sosialliberale partilederen at partiet er villig til å akseptere at det ikke er mulig å endre grunntrekkene i den strenge danske innvandringspolitikken. Noen kommentatorer kaller utspillet «desperat» mens andre støttepartier i dagens regjeringssituasjon beskylder Nielsen/De radikale for å være «egoistiske».

BRUKER NORGE I FORSVAR AV TJÆRESAND: Den kanadiske ministeren for naturressurser, Jonathan Wilkinson, skyver norsk oljeboring foran seg i forsvaret av Canadas fortsatte eksport fra landets kontroversielle tjæresand-prosjekter: «Til etterspørselen av olje som fortsatt er der, trenger Canada å utvinne verdier fra sine ressurser, akkurat som USA, Storbritannia i Nordsjøen, og Norge». Wilkinson sa samtidig at Canada vil være «veldig aggressive» i arbeidet med å redusere klimagassutslippene fra energisektoren. Tjæresand er en av de mest karbonintensive måtene å utvinne olje på og en stor klima- og miljøsynder. Trudeau-regjeringen lobbyet USA i lang tid for å få bygge den omstridte oljerørledningen Keystone XL fra oljesand-feltene i Alberta til Mexico-gulfen, men president Joe Biden skrotet planene i juni. Equinor hadde tidligere milliardinvesteringer i oljesand-selskap, men solgte de siste aksjene i januar i fjor.

Foto: Esetok (CC BY-SA 2.0)