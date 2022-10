Kaos og knuffing i Underhuset, flere Tory-representanter sier Truss er «ferdig»

HVOR SVAKT STATSMINISTER Liz Truss egentlig står, ble nesten smertefullt åpenbart gjennom noen kaotiske timer i det britiske Underhuset i går: Først går innenriksminister Suella Braverman av med et brutalt avskjedsbrev og blir den andre statsråden på en uke som må erstattes av en Truss-kritisk partikollega; deretter må regjeringen gå ut og avklare at partiets sjefsinnpisker Wendy Morton og hennes nestkommanderende blir ved sine verv etter at en debatt i parlamentet om skifergassutvinning degenererer til et kaos av krangling og misforståelser, med anklager om knuffing og drittslenging.

Flere konservative parlamentsmedlemmer sier nå at denne regjeringen er ferdig. Charles Walker sier han «aldri har sett maken» og at det ikke lenger er noen vei tilbake, tidligere Brexit-minister David Frost sier det ikke finnes «filla av et mandat» for kollegiet som styrer landet. Ny innenriksminister er Grant Shapps, som Truss tidligere har omtalt som en «plotter», altså en som går bak andres rygg og konspirerer. BBC News/Sky News/Reuters/The Guardian



UKRAINERE MÅ «LADE OPP ALT DE KAN» og være forberedt på strømbrudd i opp til fire timer av gangen, melder nettoperatøren Ukrenergo. Årsaken er de mange russiske missilangrepene de siste tiden, som blant annet har rammet kraftverk og elforsyning.