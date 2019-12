Dette er webversjonen av Filters daglige nyhetsbrev. For å få brevet i innboksen kan du melde deg på her:

KABELKABAL: Arbeiderpartiets energipolitiske talsmann Espen Barth Eide er sistemann ut i den lange rekka av politikere som erklærer seg motstandere av kraftkabel mellom Hardangerfjorden og Skottland – den såkalte NorthConnect-kabelen, som er beregnet å spare verden for årlige klimagassutslipp tilsvarende 4 prosent av Norges totale utslipp -og- være samfunnsøkonomisk lønnsom. Men «en ting er samfunnsøkonomisk lønnsomhet, et annet spørsmål er for hvem», sier Barth Eide til Dagbladet i dag. Dessverre er det folk flest som må betale regninga for kabelen i form av dyrere strøm og nettleie – en årlig totalkostnad på 4-500 kroner for en gjennomsnittsfamilie, ifølge NVEs anslag (med variasjoner mellom både årstider og landsdeler). Gevinsten havner hos kraftselskapene og deres eiere, og selv om det i hovedsak er staten og (noen få) kommuner og fylkeskommuner, blir dette åpenbart en svært ugrei konsesjon å dele ut for regjeringen. Senterpartiets Marit Arnstad vektla også svekket konkurransekraft for norsk industri da hun målbar den utbredte motstanden mot prosjektet på NRK P2s Politisk kvarter i dag tidlig, mens Marius Holm i miljøstiftelsen Zero advarte mot å ofre klimaet på fordelingspolitikkens alter: «Å gi folk billigere strøm enn det som er fornuftig i klimasammenheng er ikke den beste måten å sikre kjøpekraften i husholdningene på».

GRØNN HÅND PÅ EUROPEISK VIS: EU-kommisjonens president Ursula van der Leyen lanserer i dag «Europas green new deal», som er både en strategi for økonomisk vekst og et svar på den eksistensielle trusselen klimaendringene representerer. Det er mange fine ord, men det er ingen automatikk i at EUs klimaretorikk følges opp av faktisk handling, kommenterer Daniel Boffey i The Guardian.

IKKE BEROLIGET: Beredskapssituasjonen for ambulansefly i Nord-Norge vil resten av uka være «rimelig bra», mener Helse Nord etter at operatør Babcock har hentet fly fra såvel svensk ambulanseflyvning som kommersiell luftfart for å avhjelpe situasjonen som oppsto da fem av elleve fly i landsdelen ble satt på bakken på grunn av tekniske feil. Også helikoptere fra Forsvaret bidrar for å dekke finnmarkskysten, men på helsesenteret i Vadsø er ikke folk beroliget: «Det kommer mye beroligende info fra Babcock, Luftambulansetjenesten HF og Bent Høie – men igjen og igjen ser vi at denne informasjonen slår feil, og det blir ytterligere problemer», sier kommuneoverlege Britt Mehmi i denne VG-reportasjen.

FORSPRANGET KRYMPER: I morgen går britene til valgurnene, og etter at de konservative i flere uker har hatt en komfortabel ledelse på meningsmålingene publiserte YouGov i går kveld en ny undersøkelse der forspranget har krympet betraktelig. Tar man feilmarginen med i betraktningen, ligger statsminister Boris Johnsons parti an til mellom 311 og 367 seter i parlamentet. Et rent flertall krever mer enn 325. Dermed åpner den ferske målingen for at det kan bli et såkalt vippeparlament, der ingen av partiene klarer å danne flertall. Nå mobilisererer Johnson alle krefter for å skaffe toryene et flertall, slik at han slipper å belemres med et uregjerlig parlament som stadig stemmer ned, endrer eller vedtar andre lovforslag enn det regjeringen ønsker – slik vi har sett flere eksempler på når det gjelder brexit.

VÅR TID ER NÅ: Donald Trump responderte på riksrettstiltalen i går med å publisere en video der han tar på seg rollen som Thanos, über-slemmingen i Marvel-universet. Nå er skaperen av figuren krenka: «Etter å ha sett den pompøse tullingen bruke min skapelse for å massere sitt infantile ego, slo det meg at lederen av den frie verden faktisk nyter å sammenlikne seg med en massemorder. How sick is that«, sier tegneserieskaper Jim Starlin til The Hollywood Reporter.

