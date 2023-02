Joe Biden er i Kyiv

JOE BIDEN I KYIV: Veisperringer og massive trafikkproblemer sentralt i Kyiv var den første indikasjonen på at noe var på gang i dag tidlig, men først etter at Joe Biden var på plass i den ukrainske hovedstaden i 11-tiden norsk tid ble overraskelsesbesøket kunngjort. Det er første gang USAs president reiser til det krigsrammede landet siden Russlands fullskalainvasjon, og et kraftig signal om at supermakten står solidarisk med ukrainerne noen få dager før årsdagen for angrepet. «Jeg mener det er kritisk at det ikke finnes tvil om USAs støtte til Ukraina i denne krigen. Det ukrainske folk har stått på som få andre folk i fortiden», sa Biden til pressen om sin motivasjon for reisen. Han understreket også at det på tross av krangling om mangt i Kongressen, ligger en bred politisk enighet til grunn for støtten til Ukraina.

Russiske bombefly ble sendt på vingene fra flyplasser i Belarus like før presidentens ankomst, slik at tv-bildene av hans møte med Volodymyr Zelenskyj ble akkompagnert av ulende flyalarmer.

Under besøket i Kyiv har Biden kunngjort at USA vil bidra med en ny hjelpepakke til en halv milliard amerikanske dollar. Pakken omfatter blant annet militært utstyr som panservernmissiler og haubitsere.

RUSSISK STUDENT PÅ TERRORLISTE: Den russiske studenten Olesya Krivtsova (20) sitter i husarrest etter angivelig å ha blitt angitt av medstudenter for å publisere anti-krigs-innlegg