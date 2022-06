Israels regjering vil oppløse parlamentet og lyse ut nyvalg

Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag. Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

God morgen. Det er tirsdag 21. juni, og dette er noe av det som ble kjent mens du sov: REGJERINGEN I ISRAEL oppløser parlamentet og skriver ut nyvalg, det femte valget i landet på tre og et halvt år. Den usedvanlig brede koalisjonsregjeringen, med alt fra liberalister til sosialdemokrater, konservative og muslimske Forente araberes liste, fant sammen i fjor i et ønske om å fjerne korrupsjonstiltalte Benjamin Netanyahu fra statsministerposten. Nå går statsminister Naftali Bennett av fordi han ligger an til å tape en avstemning om å forlenge unntakstiltandsbestemmelser for nybyggere på Vestbredden – et situasjon som kan utnyttes av Netyanyahu for å returnere […]