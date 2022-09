Iran lover granskning av dødsfall etter massive gateprotester

IRANSKE MYNDIGHETER LOVER å etterforske hva som skjedde da 22 år gamle Mahsa Amini i forrige uke døde i arrest etter å ha blitt pågrepet for det moralpolitiet i landet mener var «upassende påkledning».

Hennes familie anklager myndighetene for å lyve når de hevder Amini døde av et hjerteinfarkt. President Ebrahim Raisi advarer samtidig demonstrantene som de siste dagene har tatt til gatene for å protestere mot regimet, og sier «kaotiske handlinger» ikke vil bli akseptert.

Raisi, som i går nektet å seg intervjue av CNN fordi journalist Christiane Adampour ikke ville iføre seg skaut, anklager Vesten for hykleri i sin fordømmelse av det som skjedde med Amini og viser til kjente eksempler på politidrap i USA.

Menneskerettighetsgrupper frykter at 31 personer kan ha blitt drept i forbindelse med demonstrasjonene.Reuters/The Guardian/CNN

DET ER LANGE KØER ved den russiske grenseovergangen til Georgia, idet russere forlater landet for å unngå å vervet til krigen i Ukraina.