UNDERSPILT FARE: Sammen med nye avsløringer om Donald J. Trumps forsøk på å tviholde på presidentembetet etter valgnederlaget i 2020, minner flere av hans bemerkninger i det siste om hvor langt den tidligere presidenten egentlig er villig til å gå, skriver Shane Goldmacher i New York Times i en nyhetsanalyse i dag. «Jeg tror den amerikanske offentligheten dramatisk underspiller hvor alvorlig og farlig dette er», siterer han en historieprofessor på.



Søndag erkjente Trump under et folkemøte at presset mot visepresident Mike Pence i forkant av formalia-seansen i Kongressen 6. januar i fjor, som endte med stormingen av bygningen, dreide seg mer om å endre selve valgresultatet enn å kjøpe tid for å etterforske det påståtte valgfusket. Tidligere forrige uke ymtet Trump frampå om at det kan bli aktuelt å benåde noen av de over 700 som er domfelt for opptøyene, og befalte tilhengerne om å gå i nye protesttog dersom den rettslige prosessen mot hans valg-innblanding går videre. Det er samtidig blitt kjent at Trump personlig var med på ideen om å bruke militæret til å beslaglegge stemme-maskiner i Arizona. Og nå driver den potensielle 2024-kandidaten en iherdig kampanje innad i Det republikanske partiet for å fremme kandidater som støtter hans verdensbilde, skriver Goldmacher.

HEFTELSER FOR NÆR 45 MILLIONER: Økokrim har tatt pant i verdier til Nordic Securities-gründerne Erik Egenæs og Endre Tangenes for nær 22,4 millioner kroner hver. Det skal blant annet dreie seg om en villaeiendom, en familiehytte og en SUV. Heftelsene er foretatt for å sikre et forventet erstatningsansvar overfor de skadelidende investorene, forklarte påtaleansvarlig og førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim til E24 tirsdag. Gründerne er tiltalt for grovt bedrageri og brudd på god forretningsskikk – begge nekter straffskyld. Deres forsvarer, advokat og partner Anders Brosveet i Elden Advokatfirma, bestrider Økokrims heftelser. Rettssaken mot meglerhuset, som har pågått i Oslo tingrett siden midten av oktober, er ventet å vare til midten av februar.



KALLER ISRAELS AKSJONER MOT PALESTINERNE «APARTHEID»: Amnesty International hevder at Israels «system for undertrykkelse og dominans» over palestinerne tilsvarer den internasjonale definisjonen av apartheid, skriver The Guardian. Konklusjonen kommer fram i en 278 siders lang rapport (pdf) utarbeidet over fire år. Med det slutter Amnesty seg til uttalelser fra en rekke andre menneskerettsorganisasjoner. Rapporten vakte umiddelbart raseri blant israelere som krever at den trekkes tilbake. Israels utenriksminister, Yair Lapid, anklaget menneskerettsorganisasjonen for antisemittisme: «Jeg hater å bruke argumentet om at hvis Israel ikke var en jødisk stat, ville ingen i Amnesty våge å argumentere mot det, men i dette tilfellet er det ingen annen mulighet».

HØY PRISVEKST I EUROSONEN: Stikk i strid med spådommene til flere analytikere øker inflasjonen i landene som bruker euro som valuta enda mer enn før: I januar var det en generell prisstigning på 5,1 prosent, i desember 5,0 – vesentlig mer enn målet om 2 prosent, og det er særlig energi og mat-råvarer som trekker prisene i euro-området opp, skriver Reuters. Euro-sentralbanken har rentemøte torsdag. I Norge meldte Nationen i dag at Nortura skrur opp prisene kraftig på kjøtt og egg.

FORNØYELSE UTEN VÅPEN: Taliban-soldater får ikke lenger ta med våpen inn i fornøyelsesparker og må skifte til sivile klær, uttalte en talsperson for Taliban-styret. Vedtaket kommer etter at det i september i fjor florerte bilder og videoer på sosiale medier av bevæpnede Taliban-soldater som hygget seg på ulike attraksjoner og spiste is, etter at Taliban tok over makten i Afghanistan i august i fjor.

