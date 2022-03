I MARIUPOL ER EN TEATERBYGNING der hundrevis hadde søkt tilflukt, truffet av en bombe. Bilder viser at den største delen av bygningen har kollapset. Ukrainas forsvarsdepartement melder at et stort antall mennesker er begravet i ruinene, og at pågående angrep gjør det vanskelig å komme dem til unnsetning: «Ved et målbevisst bombeangrep på en stor forsamlig sivile har Russland begått nok en krigsforbrytelse». Satellittbilder av området viser at ordet deti – «barn» på russisk – før angrepet var skrevet med store bokstaver på bakken flere steder rundt bygningen. Menneskerettighetsorganisasjoner sier 500-700 mennesker befant seg i teateret; ordføreren Mariupol mener det kan ha dreid seg om så mange som 1200 og kaller angrepet «ren terrorisme».

Det britiske forsvarsdepartementet skriver i sin siste etterretningsrapport at Russland nå bruker eldre og mindre presise våpen i krigføringen.

President Volodomyr Zelenskij henvendte seg direkte til russiske soldater som deltar i angrepene i sin nattlige videotale: «Borgere av Russland: På hvilken måte er beleiringen av Mariupol annerledes enn beleiringen av Leningrad under Den andre verdenskrig? Hvem er det dere tar over for?» Han anmoder russiske soldater om å desertere for å berge sine egne liv – «den russiske hæren tar nå tap som verken ble sett i Syria, Tsjetsjenia eller Afghanistan, og hvis krigen mot det ukrainske folk fortsetter vil russiske mødre miste flere barn enn i krigene i Afghanistan og Tsjetsjenia til sammen». Ifølge fersk amerikansk etterretning har han sine ord i behold: Mer enn 7000 russiske soldater skal til nå ha mistet livet under invasjonen.

NOK EN RUSSISK GENERAL skal ha blitt drept i Ukraina. Det er den fjerde russiske generalen (av rundt 20 som befinner seg inne i landet) som har mistet livet siden invasjonen startet. BBC skriver at vedkommende ble drept av det høyreekstreme Azov-regimentet i nærheten av Mariupol.

EN TALSMANN FOR KREML sier det er «uakseptabelt» og «utilgivelig retorikk» at USAs president Joe Biden på et videoklipp som gikk viralt i går, kaller Vladimir Putin en krigsforbryter. En stor ny amerikansk militær bistandspakke til Ukraina inneholder blant annet kraftige luftvernvåpen som setter ukrainerne i stand til å skyte ned russiske fly på større avstand. De får også såkalte «kamikazedroner».

KINAS AMBASSADØR I UKRAINA går lenger enn kinesiske myndigheter så langt har gjort i å støtte den ukrainske motstandskampen. Fan Xianrong sier «Kina vil aldri angripe Ukraina, vi vil hjelpe dem, særlig i den økonpmiske retningen» og at «vi har sett hvilket samhold det er i det ukrainske folket».

UKRAINAS UTENRIKSMINISTER Dmytro Kuleba sier i et nytt CNN-intervju at det landet trenge er «våpen og sanksjoner, så fikser vi resten». Han sier både den militære motstanden og de økonomiske sanksjonene er i ferd med å endre de russiske forhandlingsposisjonene, selv om russerne selv aldri vil innrømme det.

Andre nyheter:

EN ANSATT VED skolefritidsordningen på to skoler i Bergen er siktet av politiet for overgrep mot ni barn. Bergens Tidende

FIRE ER DREPT og 140 skadet i et jordskjelv nær Fukushima-kraftverket i Japan, åsted for tsunamien i 2011. Det er ikke registert skader på atomkraftverket. Japan Times

PRESIDENTEN I KASAKHSTAN legger fram reformer som skal gi de folkevalgte mer makt og gjøre det enklere å opprette nye politiske partier. Kasakhstan var åsted for en stor protestbevegelse i januar, som ble slått ned ved hjelp av blant annet russiske styrker og kostet flere hundre livet. Reuters

DEN TIDLIGERE PRESIDENTEN i Honduras kan utleveres til USA for å straffeforfølges for våpen- og narkotikaforbrytelser, har en domstol i landet avgjort. AP News

BANK OF ENGLAND hever renta. Reuters

KLAR FOR EN NY DAG?

Irer verden over (og ganske mange andre) feirer Saint Patrick’s Day.

DAGENS LOKALE

Flere hundre nordmenn har reist til Ukraina for å krige. Romerikes Blad har historien til en 30-åring som er hjemme for å fornye passet, før han returnerer for å gjenoppta virket som geriljasoldat på ukrainsk side – selv om han tidligere er helt uten militær erfaring. Den tidligere straffedømte romerikingen risikerer å bli straffeforfulgt av norsk politi som fremmedkriger og anonymiseres av avisa, som har sett bildemateriale som understøtter at han har vært på militærforlegninger i Ukraina.

HEIT TAGNING

«Politiet gir innringeren rett i at det er lett å ta feil». Bedre å varsle en gang for mye enn en for lite! Men denne gangen var det ikke en person som sto faretruende nær kanten på et høyt hustak i Bergen – det var bare toppen av Christian Michelsen-statuen i Byparken som så sånn ut, fra en spesiell vinkel.

MED LITEN SKRIFT

