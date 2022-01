«HISTORIELØST OG FARLIG»: Faktasjekknettstedet Faktisk.no har gått gjennom en rekke åpne og lukkede Facebook-grupper, hvor vaksinemotstandere deler flere titalls bilder og memes med referanser til Davidstjernen og nazistenes folkemord på jødene. Referansene trekkes fram i diskusjoner knyttet til vaksiner og myndighetenes koronatiltak, og ved flere anledningen beskriver uvaksinerte seg selv som «de nye jødene». Noen sammenligner også vaksinering med de grusomme medisinske eksperimentene jøder ble utsatt for i konsentrasjonsleiren under andre verdenskrig.



Kjetil Braut Simonsen, historiker og forsker ved Jødisk museum i Oslo, sier til nettstedet at det er greit å være kritisk til tiltakene, men han advarer om at det er både «historieløst og farlig» at uvaksinerte sammenligner seg selv med jødene i det som var et systematisk folkemord: «Det er en relativisering av jødenes skjebne som trivialiserer ofrenes opplevelser og undergraver historiebevisstheten om Holocaust».

HOLOCAUST-FORNEKTELSE OPP I FN: Tyskland og Israel vil i dag be FNs medlemsland om å enstemmig avvise og fordømme Holocaust-fornektelse gjennom en resolusjon i FNs generalforsamling. Forslaget fremmes på dagen 80 år etter Wannsee-konferansen i 1942, da nazi-ledere møttes i en villa utenfor Berlin for å planlegge det systematiske folkemordet av opptil 11 millioner europeiske jøder.



Den israelske ambassadøren til Tyskland Jeremy Issacharaoff og den tyske ambassadøren til Israel Susanne Wasum-Rainer har i forkant publisert et felles opprop, der de uttaler at Holocaust-fornektelse er et angrep på Holocaust-ofre og deres etterkommere, det jødiske folk og grunnpremissene for fredelige samfunn og fredelig sameksistens. FN-resolusjonen foreslår blant annet en enhetlig definisjon av antisemittisme og ber sosiale medier-selskap ta aktivt grep for å bekjempe Holocaust-fornektelse på sine plattformer.



NÆRES AV PUBLISITET: «Breivik sier det han mener er mest hensiktsmessig til enhver tid. Han streber etter et friere soningsregime for å kunne drive sin politiske kamp (…) Han næres av publisitet. Han stråler. Jeg synes det er vondt å se, opp mot den saken vi står i. Høydepunktet hans hver dag er når han kan stå foran media med sitt budskap», sa aktor Hulda Karlsdottir i sin prosedyre i prøveløslatelse-saken i dag. Det er som kjent ikke knyttet noen spenning til utfallet. Karlsdottir understreket i dag at terroristen ikke har forandret seg, og at han igjen benytter en domstol som et «PR-stunt».



RIKSRETT PÅ NORSK: De tre stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Tor André Hagen og Carl I. Hagen fra Frp vil ha en debatt om hvorvidt såkalte anmodningsvedtak i Stortinget er rettslig bindende for Regjeringen å iverksette. De har derfor foreslått at Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget vurderer om daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) i fjor kan ha brutt ansvarlighetsloven da han, slik de ser det, unnlot å følge opp et anmodningsvedtak om helseattest for eldre bilførere. I så tilfelle er det grunnlag for en riksrettssak mot Hareide, skriver Motor. Til Dagen sier Hareide selv at han ikke er enig i at han lot være å følge opp stortingsvedtaket. (Via DN/NTB)



INGEN ØKT BELASTNING: Den voldsomme smittebølgen som rir Norge, gir ikke økt belastning på kommunenes helse- og omsorgstjenester. Det skriver Helsedirektoratet i første utgave av den nye ukesrapporten om belastningen på sykehus og helsevesen. Kommunenes vurdering av risikoen for overbelastning er stabil, mens det er en svak bedring i tilgangen på personell og kritisk kompetanse, ifølge VG.



