Havvind-æraen er igang, men Regjeringen kaster bort muligheter, sier kritikere

Uke 13 Fyllingsgrad: 36,4% Endring sist uke: -1,8 prosentpoeng Kapasitet: 87,3 TWh­­­­­ ­­ DA REGJERINGEN PÅ en pressekonferanse i går utlyste de første områdene for havvind, Utsira Nord og fase én av Sørlige Nordsjø 2, var stemningen god. Støre mente utlysningen er begynnelsen på et norsk industrieventyr, men hverken Høyre, Venstre, FRP, Rødt eller SV så ut til å være enige. Mer om det i ukas hovedsak, men først: KORT FORTALT Etter langvarig tautrekking med Tyskland har EU besluttet å forby fossilbiler fra 2035.Det blir unntak for biler som bruker såkalt klimanøytralt drivstoff. E24 Flere strømselskap skrur opp prisene. I snitt vil gjennomsnittskunden […]