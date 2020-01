Mathias Fischer er en av de nye navnene i regjeringsapparatet. 26-åringen er fra i dag statssekretær under den nye miljø- og klimaministeren, Sveinung Rotevatn (V).

Tross sin unge alder har Fischer rukket å gjøre flere karrierehopp mellom politikk, presse og lobbyvirksomhet. Siden september i fjor har hann vært ansatt som seniorrådgiver i Try Råd, et byrå som lever av å selge strategisk rådgivning og lønner flere som har politisk erfaring fra regjeringsnivå.

En av kundene Fischer har rådgitt i denne rollen, er selskapet Norsk Vind. De jobber med å sette opp vindturbiner i Norge og utlandet.

Selskapet har gjort gründeren Lars Helge Helvig (57) rik og utbetalte i 2016-18 ifølge Dagens Næringsliv 189 millioner kroner i utbytte etter å ha videresolgt prosjekter til utenlandske infrastrukturinvestorer.

Skrev kampanje-nettside

Norsk Vind setter for tida preg på Norge gjennom en dramatisk reklamekampanje med en klokke som teller ned til 2030 – deadline for halvering av verdens klimagassutslipp, ifølge FNs klimapanel, hvis vi skal unngå en global oppvarming på mer enn 1,5 grader. Kampanjen er klaget inn til Forbrukertilsynet av blant annet Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB).

Det er denne reklamekampanjen som har utgjort hoveddelen av Mathias Fischers arbeid for Norsk Vind, sier han til Filter Nyheter.

– Det aller meste av jobben har vært i forbindelse med klimakampanjen som nå går på tv. Jeg har hovedsaklig skrevet tekst til nettsiden som er laget i forbindelse med det. Ellers har det vært generell diskusjon om kommunikasjon og arbeidet med den kampanjen, sier han.

Kan bli inhabil

Fischer sier hans habilitet må vurderes opp mot konkrete vindkraftsaker når de eventuelt måtte dukke opp på hans bord i Miljø- og klimadepartementet.

– Men det er viktig å understreke at det er Olje- og energidepartementet som behandler søknader om konsesjon for å bygge ut vindkraft. Det er det ikke Miljødepartemenet som gjør, sier han.

– Hvordan kan velgerne stole på at du tar uhildede avgjørelser i et departement som er svært relevant for vindkraftbransjen, når du har jobbet for en av de sterkeste utbyggerinteressene?

– Det kan jeg ikke svare på. Kommer det saker til behandling i Miljødepartementet må jeg ta en vurdering på om jeg er habil til å ta de beslutningene. Det er en vurdering jeg må ta sammen med departementet. Det kan være at jeg må melde meg inhabil, sier Fischer.

Har rådgitt rådgivere

På forespørsel fra Filter Nyheter har Try Råd oppgitt hvilke selskapet Fischer har hatt et kundeforhold til. Det gjelder:

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Gyldendal

Igaidi (selskap som gir rådgivning og hjelper med offentlig finansiering av forsknings- og utviklingsprosjekter)

Norsk Vind

Oslo Universitetssykehus

Redningsselskapet

DIPS AS (norsk selskap som selger elektroniske helsesystemer til norske sykehus)

I tillegg skal Fischer ha hatt mindre oppdrag med innholdsmarkedsføring, altså annonser som etterlikner journalistikkens form. Hvem som har gitt den nye statssekretærens oppgaver med dette, har ikke Try Råd oppgitt.

Kan ha drevet myndighetskontakt

Daglig leder i Try Råd, Sindre Beyer, skriver i en e-post til Filter Nyheter at selskapets forretningsmodell ikke er «basert eller isolert til lobbyvirksomhet eller myndighetskontakt», men at «det kan være en del av oppgavene i et samlet kommunikasjonsløp for våre kunder».

MDG-politiker Eivind Trædal er blant dem som er kritiske til at Fischer går direkte fra vindkraftlobbyisme til en statsekretærjobb i Miljødepartementet.

«Det er neppe tillitsvekkende for motstanderne i den oppheta vindkraftdebatten at statssekretæren til klimaministeren har tatt seg betalt for å være vindlobbyist», skriver Trædal på Twitter.

Fischer har altså inntil nylig jobba for Norsk Vind. Det er neppe tillitsvekkende for motstanderne i den oppheta vindkraftdebatten at statssekretæren til Klimaministeren har tatt seg betalt for å være vindlobbyist. https://t.co/3WrZRpHEA7 — Eivind Trædal (@eivindtraedal) January 24, 2020

Hoppet fra politikk til presse

Mathias Fischer ble leder i Bergen Unge Venstre i 2011 og var 3. kandidat for Hordaland i stortingsvalgkampen i 2013. Da profilerte han seg ifølge Dagens Næringsliv som «blåhippie».

Kort tid etter valget meldte han seg ut av partiet fordi han fikk jobb som journalist i Bergens Tidende. Han ble kommentator i avisa i 2015 og gikk til samme rolle i TV 2 i 2018.

I 2017 skrev Fischer boka «Kors på halsen» om Sylvi Listhaug.