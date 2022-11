Håpet om flertall i Representantenes hus svinner hen for Demokratene

MENS DET DEMOKRATISKE PARTIET i USA feirer helgas nyhet om at de beholder flertallet i Senatet (eller i det minste en 50-50-fordeling der visepresident Kamala Harris kan avgjøre mange saker), viser stemmeopptellingen at håpet om å beholde flertallet i Representantenes hus svinner hen: I både Arizonas 6. og Californias 41. distrikt har Republikanerne styrket sin ledelse, mens de rykker opp i ledelsen i Arizonas 1. distrikt. Går alle tre distriktene i Det republikanske partiets favør er det ikke lenger noe realistisk håp om at Joe Bidens parti kan beholde kontroll over kammeret.

Stadig flere Republikanske profiler distanserer seg likevel fra Donald Trump, hvis støtte har vist seg å være en hemsko for mange kandidater. Republikanske senatorer i Arkansas og Louisiana har på TV benektet at Trump er partiets leder. Og Trumps visepresident Mike Pence ga i natt et intervju der han sier ekspresidentens ordvalg i forkant av stormingen av Kongressen i fjor var med på å sette ham og hans familie i livsfare.