DET STORE FRISLIPPET ER NÆRT: «Frihetens øyeblikk nærmer seg. Det kan bli en frihet fra koronatrusselen, koronafrykten og koronatiltakene. Snart er det på tide at folk selv tar ansvar for testing, isolering og varsling av nærkontakter, og de igjen kan selv kan ta ansvar for å følge med på symptomer og teste seg. Alt kan åpnes, så kan folk heller bestemme selv hvor mye de vil skjerme seg», skriver FHI-overlege Preben Aavitsland.

Han mener omikronbølgen vi står i er et godt tidspunkt for å slippe opp, og at det ikke er er noen vits i å innføre koronasertifikat i Norge. Samtidig er testsystemet i ferd med å knele av økt smitte. I de større byene er det enorme køer ved teststasjonene, analysekapasiteten er fullt utnyttet, og i et brev til Helsedirektoratet krever Oslo derfor at hurtigtester må kunne erstatte PCR-testing allerede på mandag.

I tillegg skriver Oslo kommune at det per i dag ikke er «mottatt tilstrekkelig antall hurtigtester til å dekke behovet». Det betyr igjen at det ikke er mulig å bygge opp testlageret myndighetene vil ha før de kan lempe på kravet om karantene for husstandsmedlemmer som ikke har tredje dose eller nylig har hatt covid.



TALIBAN TIL OSLO: Representanter for Taliban kommer i helga til Norge for å forhandle med menneskerettighetsaktivister og utenlandske diplomater om den humanitære krisen i Afghanistan. Det er første gang siden Taliban tok makten i Kabul i fjor høst at de islamistiske lederne sender en delegasjon til et vestlig land for forhandlinger.Nyheten om forhandlinger i Norge lekket ut via afghanske journalister i går ettermiddag, og Utenriksdepartementet valgte i morges å bekrefte besøket til norske medier som har kjent til planene. «Dette er ikke en legitimering eller anerkjennelse av Taliban. Men vi må snakke med dem som i praksis styrer landet i dag. Vi kan ikke la den politiske situasjonen føre til en enda verre humanitær katastrofe», sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til NRK.



Ifølge VG er agendaen for samtalene søndag-tirsdag: 1) Møter med representanter for menneskerettighetsorganisasjoner, kvinnerettsforkjempere og representanter for afghanske medier. 2) Møter med spesialrepresentanter for Afghanistan fra Norge, Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Italia, EU og USA. 3) Bilaterale møter med norske diplomater, om særlig utdannelse for jenter og kvinner og minoritetsrettigheter.



OLJEKONSESJONER EN MASSE: Tirsdag ga Regjeringen 28 selskap tilbud om andeler i 53 utvinningstillatelser på norsk sokkel: 28 i Nordsjøen, 20 i Norskehavet og 5 i Barentshavet. Det viser at SV og Støre-regjeringens utsettelse av den 26. konsesjonsrunden var lite annet enn en symbolsk seier for miljøbevegelsen. Årsaken kan du lese mer om i Filter Elendig Fredag, vår faste klimanyhetsspalte (har du det ikke, kjøp tilgang her!)





VIL HA NATO UT AV ROMANIA OG BULGARIA: Russlands utenriksminister Sergej Levrov hadde med seg nye krav til Nato da han i dag reiste til Geneve for å møte sin amerikanske motpart Anthony Blinken i to knappe timer. Nå krever russerne uttrekning av alle styrker fra de to Nato-landene Bulgaria og Romania, i tillegg til blant annet garantier om at alliansen aldri vil ta opp flere medlemmer østover – et krav vestlige makter av prinsipielle grunner ikke går med på, selv med 100 000 russiske soldater oppmarsjert ved Ukrainas nord- og østgrense. Blinken heller kaldt vann i årene på dem som måtte tro at det blir produsert kjappe løsninger i møterommet på Hotel President Wilson ved Genèvesjøens bredd i dag: «Men vi kan kanskje teste om dialog- og diplomatistien fortsatt er åpen», sier han.



VIL AVLYSE VÅRENS EKSAMEN: Skolenes landsforbund mener vårens eksamener bør avlyses: «Å avvikle sentralt gitte eksamener vil ramme elevene urettferdig fordi forholdene i landet har vært og fortsatt er så ulike», uttalte forbundssekretær Chris Gøran Holstad i en pressemelding, med henvisning til hvordan pandemien har gitt lav forutsigbarhet for lærere og elever. Landsforbundet mener lærerne heller bør få «prioritere undervisning og god vurdering av standpunktkarakterer fram til skoleslutt» i stedet for å bruke «verdifull opplæringstid på å øve til eksamen». Regjeringen har bedt Utdanningsdirektoratet om råd om gjennomføringen av vårens eksamener innen 31. januar.



God helg! Hilsen Filter-redaksjonen

Foto: Nenad Stojkovic (CC BY 2.0)

PS! Denne uka sendte vi januarnummeret av Filter i trykken! Du kan glede deg til blant annet disse sakene i papirmagasinet når det dumper ned i postkassa:

Oath Keepers planla for «blodig» geriljakrig under kongressangrepet

Hovedmannen i Rhipto-saken pågrepet av Økokrim

Myndighetene manglet hurtigtester før avgjørelse om «nedstenging»

Faktasjekk: «Tusenvis alvorlig vaksineskadd» i Norge?

Dette ligger bak opprøret i Kasakhstan

Tucker Carlsons farlige propagandafilm

Eric Zemmour – presidentkandidaten som ble domfelt for å piske opp rasistisk hat

Er du ikke abonnent på Filter er det ikke for seint. Få dette og de neste utgavene i posen ved å klikke her!