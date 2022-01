STORT CYBER-ANGREP MOT UKRAINA: Nettsidene til Ukrainas utenriksdepartement og flere ambassader i utlandet er nede etter at landet i morgentimene fredag ble rammet av et stort cyber-angrep. «Ukrainere! …All informasjon om dere har blitt gjort offentlig tilgjengelig. Vær redde og vent det verste. Dette er for deres fortid, nåtid og fremtid», lød deler av meldingen som ble postet på utenriksdepartementets nettsider, der det også ble referert til «historiske landområder». Representanter fra myndighetene sa det var for tidlig å trekke noen konklusjon om hvem som sto bak angrepet, men viste til gjentatte angrep fra russiske hackere mot Ukraina de siste årene – BBCs cyber-reporter mente det var mindre sannsynlig at oppdraget var direkte bestilt av Kreml.



Cyber-angrepet avslutter en uke med svært vanskelige forhandlinger mellom Russland og USA, NATO og OSSE om den pågående Ukraina-krisen. Den russiske forhandlingslederen uttalte torsdag at det var fånyttes å fortsette med samtalene.



TILBYR VAKSINE FOR 5–11-ÅRINGER: Regjeringen skriver i en pressemelding at foreldre nå frivillig kan gi vaksine til barn fra 5 til 11 år, dersom de ønsker det. Det gis ingen generell anbefaling om vaksinering av barn, men ifølge FHIs anbefaling kan det være aktuelt for barn med kroniske sykdommer, barn i kontakt med sårbare personer og barn som skal flytte til land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang på helsetjenester. Regjeringen vil også gi tilbud om dose to til barn fra 12 til 15 år på råd fra FHI, som heller ikke her gir noen generell anbefaling.

NOK EN DANSK FORSVARSTOPP SIKTET FOR LEKKASJE: Claus Hjort Frederiksen var forsvarsminister i Lars Løkke Rasmussens tredje regjering 2016-19 og er nå siktet av politiet for å røpe statshemmeligheter. Han nekter å ha gjort noe galt: «Jeg har ytret meg som folketingsmedlem om en politisk sak (…) og kunne aldri drømme om å foreta meg noe som kunne gjøre skade på Danmark» sier han, ifølge Berlingske. Tidligere denne uka ble det kjent at landets etterretningssjef er siktet for brudd på samme paragraf, og har sittet i fengsel siden før jul. Strafferammen er i begge tilfeller 12 år.

FESTET FØR PRINSENS BISETTELSE: Ikke et godt ord om sushifester på Geilo, men bedømt etter (mangel på) politisk fingerspissfølelse går smittevernbruddet til den britiske statsministeren Erna Solbergs bursdagsfeiring en høy gang: I dag ble det kjent at Boris Johnsons stab hadde fest kvelden før Dronning Elisabeth måtte finne seg i strenge avstandskrav i bisettelsen til sin avdøde ektemann, prins Philip – bildet av den sørgende monarken i ensomhet på kirkebenken ble straks et av de sterkeste symbolene på prøvelsene koronapandemien har utsatt det britiske folk for.

Avisa The Telegraph har detaljer om hva som utspilte seg i 10 Downing Street bare timer før bildet ble tatt: Det var musikk og høy stemning, noen klarte å ødelegge en barnehuske i hagen, og på et tidspunkt ble en festdeltaker sendt på butikken med en stresskoffert for å fylle den med vinflasker. Boris Johnson har i dag – på ny! – beklaget og lagt seg flat, etter at han tidligere denne uka måtte innrømme at han selv deltok på en fest med medarbeiderne på et noe senere tidspunkt. Lockdown-festene er nå gjenstand for en gransking, og flere spør seg hvor lenge Johnson kan bli sittende.



PARTILEDERE CORONA-SMITTET: I Sverige er statsminister Magdalena Andersson (SD) og to andre topp-politikere coronasmittet, skriver SVT. Per Bolund fra Miljøpartiet De Grønne testet positivt allerede i går, etter å ha møtt Andersson og Centerpartiets Annie Lööf i partilederdebatt i Riksdagen onsdag.

Journalistene som intervjuet Bolund onsdag kveld og fikk denne hostekula mot seg, har formodentlig allerede vært en tur på testsenteret.





God helg ønskes deg av Filter-redaksjonen!



