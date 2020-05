Frankrike hadde sitt første korona-tilfelle allerede i desember, ifølge legen Yves Cohen. Fram til nå har landets tre første korona-tilfeller blitt satt til 24. januar, en måned senere. En pasient som fikk diagnosen lungebetennelse i nærheten av Paris 27. desember, hadde faktisk coronavirus, sier legen til franske medier. En vattpinne-test som ble tatt på den tiden ble nylig testet for koronaviruset, og testen var positiv. Pasienten, en mann i 50-årene som nå er frisk, sier han ikke aner hvor smitten kom fra.

Australias økonomi taper 4 milliarder australske dollar (omtrent 27 milliarder norske kroner) hver uke i den pågående

stengningen av landet, ifølge landets finansdepartement. Landet har flatet ut smittespredningen, og underveis har over en million arbeidere også mistet jobben. Ifølge Australian Bureau of Statistics har landet hatt et sysselsettingsfall på 7,5 prosent. En av tre husholdninger har hatt store økonomiske vanskeligheter.

Canadas hardest rammede provins Quebec begynte mandag å slippe opp på korona-tiltak. Noen butikker som fikk lov til å åpne igjen – bortsett fra i Montreal. Canadas nest største by ville gjenåpne butikker neste uke, men åpningen er utsatt til 18. mai. Over halvparten av landets 4 000 dødsfall og nesten 62 000 smittede har skjedd i Quebec.

Mexicos innenriksdepartement sendte mandag en sterk advarsel til delstatlige myndigheter om ikke å bruke fengselstraff for å håndheve korona-nedstenging. Meldingen kommer etter en delstat stemte gjennom et lovforslag om fengsel på fire til seks år for smittede som bryter påbudet om isolasjon, skriver AP.

Rundt 300 personer sperret en motorvei utenfor Honduras‘ hovedstad Tegucigalpa med brennende dekk og steinblokker. Dette for å forhindre at begravelser for mennesker som døde av korona skal skje i sine nabolag. Personene er redde for at sørgende familiemedlemmer skal spre viruset til lokalsamfunn. Honduras har registrert 1 055 tilfeller og 82 dødsfall så langt.

Hundretusener indere som er korona-strandet i utlandet skal nå hentes hjem. De vil bli brakt tilbake i fly, hovedsakelig Air India, samt i skip, opplyser Indias utenriksdepartement i en pressemelding. Mer enn 17 millioner indiske statsborgere bor i utlandet, skriver DW.

I et intervju med VG sier helseminister Bent Høie at helsemyndighetene regner med at pandemier vil komme tilbake med ti års mellomrom, men at han håper koronapandemien har skapt «en helt annen forståelse for at helsesikkerhet er totalt involvert i all annen sikkerhet, både generell sikkerhetstenkning, økonomisk og fattigdomsbekjempelse».

