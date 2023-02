Fox News-profiler som pushet Trumps valgløgn mente privat det var oppspinn

FLERE AV TV-KANALEN Fox News’ direktører og mest profilerte programledere mente Donald Trumps påstander om juks i presidentvalget i 2020 var oppspinn. Det var de åpne om i private samtaler, samtidig som kanalen fremmet Trumps narrativ tungt på lufta. Avsløringen er dokumentert med skriftlig korrespondanse i forbindelse med valgautomat-produsenten Dominion Voter Systems’ milliardsøksmål mot Fox.

Heller ikke styreleder Rupert Murdoch trodde det var noe galt med valgresultatet – han omtalte det som «really crazy stuff» og «damaging everybody, I fear» – og foreslo fånyttes at Fox-profilene Tucker Carlson, Sean Hannity og Laura Ingraham gikk samlet ut for å erklære Joe Biden som rettmessig seierherre.

Samtidig blir det kjent at storjuryen som gransker Trumps forsøk på å underminere valgresulatet i delstaten Georgia, mener den er blitt løyet til av vitner. CNN/The New York Times/Washington Post/AP News

TRUMPS FØRSTE UTFORDRER til vervet som Det republikanske partiets presidentkandidat, Nikki Hayley, har startet sin valgkampanje. Hun engasjerte den Trump-støttede ytre høyre-politikeren Don Bolduc til å introdusere sin første tale. Der vektla hun at Det republikanske partiet