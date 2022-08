Første tyrker vedtatt utlevert fra Sverige etter Nato-avtale

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

TRUSSELEN BESTÅR: Selv om antallet kinesiske krigsskip i Taiwan-stredet er vesentlig redusert, er trusselnivået mot Taiwan på samme høye nivå, sier landets president Tsai Ing-wen. Det kinesiske militæret, som mandag forlenget de omfattende militærøvelsene som har pågått siden Nancy Pelosis visitt til Taipei, meldte i går at «diverse oppgaver» nå er utført, samtidig som de gjør klart at jevnlig patruljering vil fortsette. Tsai Ing-wen understreker at Taiwan vil forsvare sin suverenitet, samtidig som de er opptatt av å ikke provosere nabolandet eller på annen måte eskalere situasjonen. Også Sør-Korea merker det kinesiske presset, idet protester mot USAs missilforsvarssystem i landet er […]