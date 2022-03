REISER TIL BY UNDER ANGREP: Statsministrene i Polen, Slovenia og Den tsjekkiske republikk besøker i dag Kyiv for å markere sin støtte til Ukraina (og, uoffisielt, for å demonstrere i hvor liten grad den russiske invasjonen har lyktes i å svekke ukrainske myndigheters kontroll over hovedstaden). De tre statslederne reiser til byen med tog, formelt som representanter for Det europeiske råd, og møter både president Volodymyr Zelenskyj og statsminister Denys Shmyhal, melder Reuters. Det er ventet at statsministrene også vil kunngjøre en finansiell hjelpepakke.



RAMMER OLIGARKER OG INDUSTRI: EU har vedtatt sin fjerde pakke av Russland-sanksjoner. De omfatter blant annet forbud mot import av stålprodukter, investeringer i energisektoren (dog med unntak), eksport av luksusvarer verdt mer enn 300 euro og kredittvurdering av russiske klienter. Samt reiseforbud og frysing av kontoer tilhørende oligarken Roman Abramovitsj. Også Storbritannia kunngjør nye eksportforbud til Russland (moteprodukter, kunst) og høyner tollen på hundrevis av russiske produkter, blant annet vodka og pels. Nye britiske sanksjoner mot individuelle oligarker er ventet etter at lovendringer trer i kraft senere denne uka.

NEPPE KINESISKE TANKS TIL RUSSLAND: USA har uttrykt bekymring for at Kina vil komme Russland til unnsetning med såvel finansiell som militær støtte. Eksperter har imidlertid liten tro på at Beijing vil ta sjansen på å bidra til invasjonen med jagerfly og tanks – det dreier seg snarere om feltrasjoner, ammunisjon til håndvåpen og deler som også har sivile bruksområder, ifølge en explainer Associated Press har publisert i dag.



BRUDD: Fellesforbundet (LO) har brutt frontfagforhandlingene med Norsk Industri (NHO). Dermed kommer riksmekleren på banen. «Forhandlingene går ikke raskt nok framover. Vi trenger mer struktur i arbeidet og noen som borrer i kravene våre. Derfor er det på tide å ta dette videre», sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum til VG.

FASTLEGEKRISA: Det er vanskelig å rekruttere og beholde fastleger på grunn av den store arbeidsbelastningen, og 150 000 nordmenn mangler nå fastlege, ifølge en ny rapport fra Helsedirektoratet. Legeforeningen sier fastlegemangelen sprer seg over hele landet i et tempo vi ikke har sett tidligere, og at ringvirkningene av den blant annet er stengte legevakter, merarbeid for sykehusene og et generelt dårligere helsetilbud. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sitter for tiden i regjeringens budsjettkonferanse og kan ikke forskuttere resultatet av forhandlingene, men sier til Aftenposten at en styrking av fastlegeordningen er en av regjeringens viktigste oppgaver.



