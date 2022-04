FORDØMMER KRIGSFORBRYTELSENE: FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, tar til orde for en grundig etterforskning av russiske styrkers framferd i Ukraina, etter at stadig flere bilder og historier kommer ut fra områder nord i landet som har vært okkupert og så forlatt av russiske styrker. «Informasjonen som kommer fra disse og andre områder reiser alvorlige og forstyrrende spørsmål om mulige krigsforbrytelser, blatante brudd på humanitær folkerett og alvorlige overtredelser på internasjonale menneskerettigheter», sier hun.

Stadig flere statsledere stiller seg bak fordømmelsene av vilkårlige drap på sivile, voldtektene og torturen og de enorme materielle ødeleggelsene russiske styrker har stått bak i områder de har okkupert i Ukraina. I Butsja sier viseborgermesteren at 50 av 300 som er funnet døde i byen, bærer tegn på ha vært summariske avrettelser. Flere reportere som har reist inn i byen etter at russerne trakk seg tilbake, har sett lik med bakbundne hender. Russland avviser at russiske soldater har drept sivile i Ukraina og hevder bilder og annet bevismateriale er fabrikkert.

Samtidig kunngjorde USA mandag at de vil be FNs generalforsamling om å suspendere Russland fra FNs menneskerettighetsråd: «Russlands deltakelse i Menneskerettighetsrådet er en farse», uttalte USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield. Land kan suspenderes fra Rådet for grove og systematiske brudd på menneskerettighetene, men det krever to tredjedels flertall blant de 193 medlemslandene i generalforsamlingen.





MISTET LAPPEN ETTER KORANBRENNING: Oslopolitiet har beslaglagt førerkortet til Lars Thorsen, lederen for den muslimfiendtlige og høyreradikale gruppen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), etter Thorsens bilkjøring på Tøyen i Oslo fredag 11. mars. Da var SIAN-lederen og en annen aktivist i bydelen for å oppsøke moskeer og brenne koraner. Gruppens egen videostrøm fra opptrinnet viser blant annet hvordan Thorsen setter fyr på bøker samtidig som han sitter bak rattet og manøvrerer bilen blant sinte personer som kommer til, og forsøker å spraye dem med forsvarsspray. SIAN mener anmeldelsen for brudd på vegtrafikkloven og førerkortbeslaget er politisk motivert. – Her virker det som at politiet bruker alle virkemidler for å begrense ytringsfriheten til SIANs medlemmer, inkludert førerkortbeslag slik at budskapet skal begrenses mest mulig geografisk. Det er kreativt, men for et demokrati ganske uheldig, sier Thorsens forsarer, advokat John Christian Elden, til Filter Nyheter. Les hele artikkelen her.



STØTT FILTER NYHETER! Nå får alle som kjøper et abonnement på papirmagasinet vårt – enten det er ett eller 12 nummer – et flott handlenett i posten som takk for håndsrekningen! Klikk her for å tegne et abonnement

PUTIN GRATULERER ORBAN OG VUCIC: Mandag gratulerte Russlands president Vladimir Putin statsminister i Ungarn Viktor Orbán og Serbias president Aleksandar Vučić med valgseieren, etter at de søndag vant gjenvalg i sine respektive hjemland. De to europeiske lederne fronter en populistisk ytre høyre-politikk og er begge uttalt allierte av styret i Kreml. Putin ytret håp om fortsatt «strategisk partnerskap» mellom landene.



Orbán går etter søndagens resultat inn i sin fjerde statsministerperiode etter at partiet hans, Fidesz, ser ut til å ha fått over 53 prosent av stemmene. I seierstalen kritiserte Orbán Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og kalte ham, i likhet med «byråkratene i Brüssel», «internasjonale medier», «den internasjonale venstresiden» og «Soro-imperiets penger», for Ungarns motstandere. Med valgseieren mente Orbán at Fidesz hadde gitt Europa klar beskjed om at partiets nasjonalkonservative politikk «ikke tilhører fortiden, men fremtiden».



Fortsatt god mandag! Hilsen Filter-redaksjonen