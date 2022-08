FN-topp bekymret for katastrofe ved atomkraftverk i Ukraina

FNS GENERALSEKRETÆR António Guterres sier han er dypt bekymret for angrepene på atomkraftverket i Zaporizjzja og at det vil være et selvmord å påføre det skade; Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan kalte det et potensielt «nytt Tsjernobyl» da de møtte pressen etter et møte med Volodomyr Zelenskyj i Lviv i går som ikke ellers skal ha frembrakt umiddelbare, konkrete resultater.

Ukrainsk etterretning skal ha advart om at russerne planlegger provokasjoner på kraftverket, som de har okkupert siden mars og driver ved hjelp av mishandlede ukrainske ansatte.