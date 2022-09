FN slår alarm: Tilbakegang i 90 prosent av landene i verden

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

FN ADVARER: For første gang siden 1990 har FN målt en nedadgående trend på levekårsundersøkelsen to år på rad. Dette kommer fram i FNs utviklingsprograms (UNDP) årlige rapport om menneskelig utvikling, kalt «Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a Transforming World». De skriver at tilbakegangen er nesten universell da poengsummen til mer enn 40 prosent av landene har sunket de siste to årene, og hele nitti prosent har sunket ett av disse årene. Både pandemien og Ukraina-krigen er blant hovedårsakene. I tillegg påpeker FN at verden er langt unna å nå bærekraftsmålene, og på dette punktet blir flere land kritisert for å ta i […]