Flere EU-land vil ha makspris på gass

STADIG FLERE EU-LAND tar til orde for at unionen må innføre en makspris på gass og elektrisitet i møte med de gallopperende prisene. «De neste fem til ti vintrene vil bli fryktelige hvis ikke noe gjøres», heter det fra Belgias energiminister Tinne Van der Straeten.

Østerrikes kansler, tidligere skeptisk til makspris, har endret mening:. Det tsjekkiske regjeringen, som har presidentskapet i ministerrådet dette halvåret, jobber for å samle støtte for en makspris og planlegger et snarlig krisemøte i EUs energiråd om saken.