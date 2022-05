Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag.

RUSSLAND SIER DET FÅR konsekvenser for Finland at landet søker opptak i Nato, og truer med «militærtekniske tiltak». «Helsinki må være klar over hvilket ansvar de påtar seg», sies det fra utenriksdepartementet i Moskva etter at president Sauli Niinistö og statsminister Sanna Marin i går kunngjorde at landets nøytralitet står for fall, nær 80 år etter tapet for Sovjetunionen […]